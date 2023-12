Preço do diesel cai no Centro-Oeste em novembro, aponta Edenred Ticket Log

Estado de Goiás registrou o maior aumento no preço médio do litro da gasolina em relação à primeira quinzena

Por Gabrielle Pepato

O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, revelou que o preço médio do litro do etanol ficou em R$3,58 na Região Centro-Oeste no fechamento de novembro. Apesar do aumento de 0,28% ante a primeira quinzena do mês, a média permanece a menor do território nacional.

No período, o preço médio do litro da gasolina permaneceu constante, em R$5,86. Observou-se uma redução de 0,78% na média do diesel comum, comercializado a R$6,32, enquanto o tipo S-10 foi encontrado a R$6,53, representando uma diminuição de 0,91%. Na análise por Estados, Goiás foi o único que apresentou aumento nos preços da gasolina e etanol, de 0.71% e 2%, respectivamente. Em todos os demais Estados houve recuo nos valores de todos os combustíveis.

“O preço médio do etanol ficou abaixo de R$4 em todos os estados do Centro-Oeste, destacando-se como o combustível mais recomendado para os motoristas da Região”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil,

Confira as tabelas com as médias de cada Estado da Região Centro-Oeste:

Variações e correlação gasolina x etanol