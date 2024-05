Torcedor que xingou árbitro durante partida é indiciado por racismo e injúria

O torcedor responsável por dirigir xingamentos racistas ao árbitro Pedro Henrique Pio durante uma partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de racismo e injúria, nesta quinta-feira (25.04), dentro das investigações conduzidas no inquérito policial instaurado na Delegacia do Torcedor.

O caso veio à tona após o torcedor ser filmado na arquibancada do estádio Dutrinha em Cuiabá, no último domingo (21.04), durante o jogo entre as equipes do Mixto X Bahia, fazendo referências racistas e proferindo outras ofensas ao árbitro que coordenava a partida. As falas proferidas pelo torcedor continham ofensas como “macaco” e “desgraçado”, entre outros insultos.

O árbitro, vítima das ofensas, e o Mixto Esporte Clube registraram boletins de ocorrência para apuração dos fatos, sendo posteriormente o torcedor identificado pelo próprio Clube de Futebol. Interrogado na delegacia, na quarta-feira (25), o torcedor, que estava acompanhado dos filhos negros, optou por permanecer em silêncio sobre os fatos.

Segundo o delegado titular da Delegacia do Torcedor, Rogério Ferreira, a Polícia Civil de Mato Grosso está atenta a qualquer tipo de situação que possa causar tumulto e brigas, assim como a prática de atos que possam ter intenção racista, realizados em grandes eventos.

“A Polícia Civil repudia todo tipo de ação ou de omissão racista ou discriminatória, assim como outras situações possam provocar tumulto ou incitar a violência dentro do estádio. Todos os fatos serão apurados com rigor”, disse o delegado.