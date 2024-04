NovoMundo.com celebra 68 anos de história e inovação no varejo e projeta crescimento para 2024

Foco da varejista será consolidar ainda mais sua presença em regiões onde já atua

Por Fernanda Andrea

Goiânia, março de 2024 – A NovoMundo.com, uma das líderes no varejo brasileiro, comemora seus 68 anos de história, marcada por inovação, compromisso com o cliente e busca contínua pela melhor jornada de compra para o cliente. Desde sua fundação em 1956, pelo então jovem empreendedor Luziano Martins Ribeiro, a varejista tem sido referência no mercado onde atua, principalmente no Centro-Norte. Com um plano estratégico visando o crescimento em vendas totais de 8% para 2024, a empresa tem como meta consolidar ainda mais sua presença nos estados onde possui forte atuação.

“Quando meu pai fundou sua primeira loja, já pensava na jornada do cliente, e nunca paramos de olhar para esse pilar. Afinal, se estamos completando 68 anos de história foi porque conseguimos, de forma estratégica e com um crescimento organizado, acompanhar as mudanças do mercado e trazer inovação para a empresa”, afirma Carlos Luciano Martins Ribeiro, Presidente do Conselho do Grupo Novo Mundo.

“Como projetamos na memorável campanha dos 50 anos com jingle “Eu quero viver mais uns 100 anos”, continuamos construindo essa trajetória. E para este novo momento, teremos os influenciadores Jacques Vanier e Fidelis Falante, genuinamente goianos, como representantes da marca para reforçar o orgulho em ser uma empresa que está no coração do país com presença em outros Estados.”

Em 2020, diante dos desafios impostos pela pandemia, a Novo Mundo não apenas se adaptou, mas também inovou, transformando-se em NovoMundo.com, um canal híbrido que integra as experiências on-line e off-line, oferecendo ofertas consistentes e acessíveis, independentemente do canal de compra escolhido pelo cliente.

“Depois de consolidado o nosso modelo omnichannel, demos um passo a mais e investimos na plataforma de soluções, a Novo Mundo Resolve, que passa a estar em nosso principal foco neste ano. Ou seja, isso significa ter ainda mais relevância no cotidiano do nosso consumidor, criando um vínculo de relacionamento e confiança mais forte”, conta Carlos Luciano.

E os números confirmam que a estratégia da varejista segue no caminho certo. A empresa se destaca por sua entrega rápida e eficiente, com uma taxa de sucesso entre 97% e 98% em apenas 24 horas, além do crescimento do mix de serviços oferecidos pela Novo Mundo Resolve, que engloba desde instalação, limpeza, impermeabilização e dedetização até empréstimos, garantindo uma jornada diferenciada, integrada e acessível.

Mercado

Enfrentando os desafios do mercado atual como toda varejista, a NovoMundo.com continua sua trajetória concentrando esforços em fortalecer suas raízes em Goiás e em outros estados do Brasil, onde possui forte presença, como Tocantins, Pará, Maranhão e o Distrito Federal.

“Acreditamos que se neste ano, o mercado conseguir fortalecer medidas que impactam no aumento da confiança do consumidor, geram mais emprego e renda, além de diminuir o endividamento das famílias, o varejo tende a crescer. Mas, para crescermos e nos fortalecermos, continuamos acelerando nossa estratégia de diferenciação para ganho de share, com uma estratégia bem definida, ótimos planos e um time engajado para garantir a execução”, reforça o Presidente do Conselho da Novo Mundo.

Ações sociais

Pilar importante para a companhia, o social ganhou destaque nas celebrações dos 68 anos. No dia 3 de abril, foi lançado o livro Receitas De 30 Minutos, em parceria com a MOL Impacto. Parte do lucro da venda será revertido para a ONG Orgânico Solidário, que distribui alimentos sustentáveis para famílias em vulnerabilidade social. Neste ano, a ação tem como expectativa gerar mais de R$ 158 mil para a ONG.

“Esta colaboração exemplifica nosso compromisso em fazer a diferença em nossas comunidades e mostra como podemos usar nossa plataforma para causar um impacto positivo significativo. Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa iniciativa pela terceira vez e ansiosos para ver, mais uma vez, o impacto que juntos podemos fazer”, frisa José Guimarães, CEO da NovoMundo.Com. Nas últimas duas edições, atingimos um total de R$ 226 mil doados à ONG.

Sobre a Novo Mundo

A NovoMundo.com, empresa do Grupo Martins Ribeiro que conta também com dois dos maiores shoppings atacadistas do país – Mega Moda Shopping e Mega Moda Park, Montreal Colchões e Estofados, entre outras, é uma das maiores redes de varejo do Centro-Norte do país. Fundada em 1956, atualmente conta com mais de 15 milhões de clientes atendidos.