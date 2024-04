Polenta Lunella é opção prática da Zini para aumentar os lucros do setor de food service

Desenvolvida pela Zini Foods, polenta já vem pronta para uso, reduzindo custos de produção, armazenamento e distribuição

A Zini Foods, divisão da Zini Alimentos voltada ao segmento de food service, oferece a Polenta Lunella uma opção para atender profissionais da cozinha, bares, restaurantes, buffets e empresas que buscam praticidade, qualidade e um produto diferenciado capaz de ampliar as opções do cardápio e aumentar o lucro desses estabelecimentos.

Graças ao exclusivo processo de cozimento contínuo em Turbo que submete o milho à temperatura de gelatinização pelo processo HTST permitindo a preservação dos seus princípios nutricionais, a Polenta Lunella é uma fonte saudável de carboidratos, não possui o amargor do fubá e pode ser finalizada de diversas formas: frita, grelhada, aquecida ou assada.

Sem necessitar de refrigeração e disponível em embalagens de 1kg, a Polenta Lunella é uma grande aliada dos chefs, pois elimina a seleção e compra de fubá, seu controle microbiológico, a operação de cocção e limpeza dos utensílios usados no preparo do prato. Além disso, é um alimento de grande versatilidade já que pode ser servida como petisco, entrada ou acompanhamento, sendo uma opção econômica com grande potencial gastronômico.

A Polenta Lunella está disponível no Mercatone Zini que fica aberto diariamente, 24h, na Rua Manoel Pinto de Carvalho, 161, no Limão (SP), pelo site www.zini.com.br e em marketplaces.

SOBRE A ZINI ALIMENTOS

De origem italiana, a Zini Alimentos iniciou suas atividades no Brasil em 1992 e, desde então, tem se destacado no beneficiamento de produtos alimentícios. A empresa opera com as divisões, ZINI Foods, que oferece alimentos semiprontos conservados em temperatura ambiente, e a ZINI Flours, que oferece farinhas e ingredientes derivados de cereais.

O compromisso da Zini com a qualidade está presente em seu Centro de Inovação Experimental – ZINILab, um espaço integrado à fábrica dedicado à pesquisa, desenvolvimento, análise e inovação de produtos para atender o mercado e indústrias do setor.

Pioneira e inovadora, a empresa tem uma proposta eco sustentável ao produzir alimentos que não requerem refrigeração e que usam menos água e óleo em comparação aos produtos tradicionais.

A Zini tem certificação RINA ISO22000, que garante a qualidade e segurança de seus produtos, e possui o Mercatone Zini onde é possível encontrar toda a linha da marca e outros produtos de alta qualidade,24h, em todos os dias da semana.

