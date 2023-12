Programa semeia encerra com feira de exposição de trabalhos feitos com produtos do Agro

Da assessoria (ASCOM Senar)

Alunos do 1° ao 6° ano das Escolas municipais Jardim das Flores e Dom Hélder Câmara expuseram seus trabalhos, em Feira de encerramento por meio de produtos do Agro, executados em atividades teóricas e práticas aplicadas durante o 1° e 2° ciclo do piloto do Programa Semeia no município de Peixoto de Azevedo.

A ação é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), em parceria com o Sindicato Rural de Matupá e da Fazenda São José, do grupo Bom Futuro. Durante o evento os estudantes mostraram seus trabalhos através de produtos do agronegócio relativos as etapas Sistema produtivo da bovinocultura de corte e da cadeia de hortaliças.

Além da consolidação do resultado do Semeia foi exposto o resgate sobre a vivência dos estudantes durante a realização dos dois ciclos do Programa, ou seja, teórica e prática, conduzida pelo professor responsável e o desenvolvimento de uma atividade sobre o tema, seguindo sugestões do Senar-MT e de livre criatividade do educador.

A coordenadora de Projetos e Programas Especiais do Senar-MT, Nadja Brito da Paixão explicou que a ação propõe diagnosticar conhecimento dos alunos em relação ao universo das atividades do meio rural, através da característica e importância do campo, dessa forma despertar o interesse em crianças e jovens em aprender sobre a vida no Agro: “ Mostramos como os produtos do campo estão inseridos na vida cotidiana. A ideia é promover a interação e sensibilização dos alunos no processamento do aprendizado e conexão dos assuntos tratados nas etapas teórica e prática”, disse Nadja.

Para o gestor do Programa, Edson Fabrício de Resende, o Semeia visa despertar o interesse de adolescentes sobre a importância do Agronegócio, evidenciando o real valor do trabalho do agro e como são produzidos os alimentos: “ Assim construir o conhecimento, orientando os jovens sobre a relevância do agronegócio do campo a mesa, diagnosticando o conhecimento dos alunos em relação ao universo das atividades do meio rural, característica e relevância desse meio, mostrando como os produtos do campo estão inseridos no dia a dia, promovendo a sensibilização deles no processamento do aprendizado e conexão dos assuntos tratados nas etapas teórica e prática”, disse Edson.

Já o gerente sindical e mobilizador de Matupá Alex Sandro Silvério, é de grande relevância o Programa: “Uma forma de incentivar esses jovens com relação ao mercado de trabalho, inclusive no campo, dessa forma eles poderão escolher suas profissões, tendo como referência o agronegócio”, Alex Sandro Silvério.

Para a secretaria de Educação de Peixoto de Azevedo, Sulamita Ortega Bianch, no primeiro momento estiveram em sala de aula. “E no segundo no campo, sentindo todo processo da preparação do solo, plantio das sementes e a retirada das hortaliças. Ou seja, um momento importante, onde mostramos da onde vem os alimentos e conhecer o valor que o Agro tem, desde cedo. Essa é uma experiência única para a idade das nossas crianças”, disse Sulamita.

Atividade teórica e prática- O Programa foi aplicado com alunos do 1° ao 6° ano dessas instituições de ensino envolvidas mostrando a importância do Agro. Na teórica foram trabalhadas estratégicas educacionais relacionadas ao domínio cognitivo e efetivo, com exposição dinamizada; vídeos lúdicos das temáticas, atividades pedagógicas de acordo com a fase escolar, por meio do tema: “Agronegócio”. Já na prática foram desenvolvidas atividades educacionais no campo ligadas ao domínio psicomotor, através de visita técnica e oficina temática de horticultura, expondo o preparo do solo, plantio, colheita, manutenção, armazenamento, transporte e degustação e avaliação de hortaliças.

Também foram aplicadas oficinas de produção de hambúrguer colorido. Na oportunidade os alunos receberam orientação desde a criação, manejo dos animais até a produção do hambúrguer, dosagem de condimentos, temperos, técnicas de massagear, embutir, colorir e como acondicionar o produto que foram avaliados pelos estudantes no final dos dois ciclos.

Meta- A ideia é fixar as informações relacionadas a importância do Agro consolidado, juntamente com o conhecimento aprendido na etapa teórica do programa. A ideia é vivenciar a experiência na prática, desenvolvendo um produto do de propriedade rural, visando despertar o interesse em jovens e crianças o aprendizado sobre a vida no campo, promovendo a interação e sensibilização dos alunos no processamento do aprendizado e conexão dos assuntos tratados entre as etapas.