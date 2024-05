Paris 2024: Brasil ganha vagas na canoagem e vôlei de praia

Por Lauanda Cardoso

O Time Brasil tem mais seis vagas para Paris 2024! Atletas conquistaram vagas no vôlei de praia, na canoagem e na marcha atlética. Os jogos serão disputados entre 26 de julho a 11 de agosto.

Nesta terça-feira (23), durante o Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade e Qualificatória Olímpica das Américas e Sarasota, na Flórida-EUA, dois brasileiros chegaram à condição de representar o Brasil na Olimpíada. Jacky Godmann e Filipe Vieira Santana chegaram à cota na canoagem C2 Masculino.

Neste domingo (21), Carol Solberg e Bárbara Seixas superaram as italianas Menegatti e Gottardi na etapa Elite 16 de Tepic, no México, que faz parte do Circuito Mundial. Com a vitória por 2 sets a 1 e pódio com medalha de bronze, elas chegaram à classificação olímpica. Também no feminino, a dupla Ana Patrícia e Duda havia conquistado vaga para Paris, em março.

Também no domingo, Caio Bonfim e Viviane Lyra conseguiram mais duas vagas olímpicas. Eles competiram no Mundial de Marcha Atlética por equipes, em Atalya, na Turquia. Eles ficaram na 5º posição.

Na competição com dupla mista, os 5 primeiros colocados garantiram duas vagas para os países que representam. Do 6º ao 22º lugar, uma vaga.

CNEWS