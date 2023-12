Rodobens Toyota em Sinop revela sua nova estrutura moderna e ampliada com capacidade para receber mais de 1.300 clientes por mês

A loja tem 12 mil metros quadrados, 140 colaboradores e potencial de vendas de 200 veículos novos e seminovos por mês

Por Cris Molina

A Rodobens, que construiu uma história de sucesso de mais de 52 anos no Centro-Oeste com suas concessionárias de veículos comerciais e de automóveis, inaugurou em Sinop, onde atua há mais de 20 anos, um novo endereço para a revenda Toyota.

A concessionária possui espaço de 12 mil metros quadrados, dentro dos padrões de qualidade da marca, que proporciona um espaço dedicado à inovação e à mobilidade da maior montadora do planeta com uma estrutura moderna e equipada para promover melhor experiência e atendimento ao cliente, além de reiterar sua força local, contribuindo com o crescimento socioeconômico da cidade, onde conta com 140 colaboradores.

Para Rafael Dolabella, diretor de Automóveis Rodobens, o novo espaço reafirma o desejo da marca de proporcionar aos clientes um ambiente à altura do valor da região. “É a representação da renovação da Rodobens na cidade, com a oportunidade de apresentar uma estrutura diferenciada, com novos produtos e serviços que vão fortalecer ainda mais o relacionamento, além de gerar oportunidades de negócios e de crescimento”, afirma o diretor.

A revenda tem um potencial de vendas de 130 veículos novos e 70 seminovos por mês e, segundo Dolabella, foi pensada para garantir a melhor experiência ao cliente desde o momento de sua chegada à loja. A Concessionária Rodobens Toyota conta com tecnologia e interatividade digital, proporcionando acesso às informações detalhadas sobre todo o portfólio da marca, que vem revolucionando a mobilidade no mundo.

Com um ambiente amplo e atualizado, a unidade também abriga espaço de oficina maior e totalmente equipado para atender às necessidades da região. “Esse modelo de estrutura oferece um atendimento singular, caracterizado pela personalização. Nosso foco é criar uma experiência para o cliente em momentos importantes, seja na aquisição, manutenção ou troca do seu veículo”, explica Dolabella.

O novo espaço também será palco do Teste-Drive Solidário, que reverte um prato de comida a cada teste-drive realizado para a Ong Banco de Alimentos. Desde o ano passado, a ação já totalizou mais de 12 mil doações e faz parte do calendário ESG da empresa.

A marca promoveu ainda um evento exclusivo para cerca de 300 clientes convidados que, além de conhecerem toda a estrutura da loja, foram os primeiros no Brasil a ver de perto o novo modelo Hilux 2024, líder do segmento e que mantém a imagem construída pela Toyota de um carro forte, quase indestrutível, com manutenção acessível e revenda valorizada.

Para Libano Barroso, CEO da empresa, a estrutura reforça o propósito organizacional da marca, que é ser a parceira do próximo passo. “Sinop é uma das cidades que se destacam no agronegócio e possui um dos maiores PIBs do País. Temos muito em comum com a região, que representa o empreendedorismo, o abrir caminhos. Queremos continuar evoluindo, crescendo e nos desenvolvendo junto com a cidade”, diz o executivo.

Waldemar Verdi Junior, presidente do Conselho da Rodobens e um dos fundadores da empresa, também esteve presente na inauguração da unidade e reforçou a sinergia entre as marcas. “Temos o mesmo pensamento de que o cliente está no centro dos nossos negócios e deve receber o melhor atendimento. Esta estrutura permite que as pessoas permaneçam mais tempo e se sintam acolhidas por nossa equipe”, afirma.

O novo endereço da Concessionária Toyota Rodobens é Rua Colonizador Ênio Pipino, 4.611, St. Industrial Norte, Sinop (MT).

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

