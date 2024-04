Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

O Dia de São Jorge é o dia do santo padroeiro da Inglaterra e do Estado do Rio de Janeiro , comemorado no 23 de abril de cada ano. Mas quem era o soldado matador de dragões que se tornou o padroeiro de diversos países, estados e cidades?

Ele provavelmente nasceu na Capadócia, na Turquia, por volta de 260 d.C., e morreu como mártir em Nicomédia, ou Lida, atualmente em Israel, na província romana da Palestina em 300 d.C., diz o pesquisador.

O dia do santo guerreiro costuma ser comemorado no Rio com missas em igrejas e na catedral da capital fluminense, além de cerimônias de devotos de São Jorge no mundo da música, especialmente do samba.

Como ele era?