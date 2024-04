Cuiabá é sede de fórum focado exclusivamente na geração própria de energia

24ª edição do Fórum GD – Centro-Oeste acontecerá em junho e escolheu a capital de Mato Grosso por seu grande potencial no setor

Por Stephanie Romero

Nos dias 26 e 27 de junho de 2024, Cuiabá, a capital do Mato Grosso, sediará a 24ª edição do Fórum Regional de Geração Distribuída da Região Centro-Oeste (Fórum GD Centro-Oeste).

O evento reunirá os principais players da cadeia produtiva do setor de Geração Distribuída com Fontes Renováveis na região, com foco em explorar oportunidades de negócios, discutir barreiras regulatórias, impedimentos jurídicos, tecnologias inovadoras, financiamento, capacitação e perspectivas de crescimento.

Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias & Eventos, empresa organizadora do Fórum, explica que o evento visa reforçar a importância da GD para a redução da conta de energia elétrica, bem como seu benefício na transição energética a partir de fontes renováveis. Ele explica que o Brasil é um país de dimensões continentais e a ideia do evento é trabalhar em regiões porque cada uma tem as suas aptidões para este tipo de geração de energia.

“O evento tem uma representatividade em Cuiabá, nos dias 26 e 27 de junho. Ele torna a capital brasileira de Mato Grosso, na capital da Geração Distribuída de energia com fontes renováveis que é uma tecla que a gente gosta de bater muito, sendo o Brasil um país de dimensões continentais, nós trabalhamos por regiões porque cada região tem as suas aptidões” pontua Fraga.

O potencial da região Centro-Oeste para a GD

Com uma potência instalada de 28 GW em todo o país, a região Centro-Oeste destaca-se com uma contribuição significativa de 4,4 GW. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Mato Grosso lidera o ranking regional, gerando 1,74 GW, seguido por Goiás com 1,26 GW e Mato Grosso do Sul com 1,09 GW. O Distrito Federal, por sua vez, apresenta uma capacidade instalada mais modesta, totalizando 384,985 kW.

Cuiabá, uma das cidades com grande potencial para a geração distribuída no Brasil, foi escolhida como sede deste importante evento. A capital mato-grossense conta atualmente com 24 mil unidades consumidoras conectadas, além de gerar sozinha 279.397 kW de energia distribuída.

Como será o evento

O Fórum GD Centro-Oeste oferecerá um ambiente único para networking, troca de conhecimentos e discussão de estratégias para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor na região, segundo Fraga.

Dessa forma, empresários, investidores, representantes governamentais, acadêmicos e demais interessados estão convidados a participar do evento que promete ser um marco no avanço da geração distribuída no Centro-Oeste brasileiro.

Ele abordará mais de 20 painéis, com temáticas variadas, porém envolvendo o setor de geração distribuída. Suporte comercial, jurídico e de inovação estarão entre os temas incluídos na programação. Dividido em dois dias, o evento terá dois auditórios e permitirá que o participante assista à palestra que mais lhe interessar.

As inscrições para o Fórum GD estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial do evento.

Sobre o Fórum GD Centro-Oeste

O Fórum Regional de Geração Distribuída da Região Centro-Oeste é um evento anual que reúne os principais atores do setor de Geração Distribuída com Fontes Renováveis na região, visando discutir oportunidades, desafios e tendências do mercado. A 24ª edição do evento será realizada em Cuiabá, Mato Grosso, nos dias 26 e 27 de junho de 2024.

