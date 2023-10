Por que China censurou imagem de atletas abraçadas em Jogos Asiáticos

A China conquistou quase 300 medalhas até agora nos Jogos Asiáticos, que acontecem atualmente na cidade chinesa de Hangzhou. O evento está previsto para durar até 8 de outubro.

O debate sobre o massacre na Praça da Paz Celestial é altamente sensível na China – gerações de chineses mais jovens cresceram com pouco ou nenhum conhecimento sobre o que aconteceu.

As publicações relacionadas ao tema são regularmente removidas da internet, que é rigidamente controlada pelo governo.

No ano passado, a live de um popular influencer chinês, que ocorreu na véspera do 33º aniversário do massacre, terminou abruptamente depois que ele mostrou ao seu público um bolo cujo formato lembrava um tanque – uma referência à icônica imagem que mostra um civil parado na frente de uma fila de tanques, tentando bloqueá-los.