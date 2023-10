Sistema Famato representa setor agropecuário em feira de empreendorismo

Da assessoria

Durante a noite desta quinta-feira (05.10), o presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, representou a instituição durante a cerimônia de abertura da Feira do Empreendedor 2023, ocorrida no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Na ocasião, foi firmado um acordo de cooperação para desenvolvimento de startups de base tecnológica para o estado de Mato Grosso. O documento foi assinado pelo Sistema Famato, Sebrae e Fiemt.

“É com grande satisfação que o Sistema Famato é parceiro desse evento que conecta empreendedores com ideias e oportunidades. Nos colocamos à disposição com o leque de serviços que temos a oferecer”, destacou.

A Superintendente do Sebrae, Lélia Brun, destacou a magnitude do evento e a importância das parcerias. “Teremos 130 horas de programação divididas entre palestras, oficinas e consultorias. Cerca de 200 palestrantes e 150 expositores. Tudo isso só é possível porque contamos com parceiros, apoiadores e colaboradores”, afirmou.

Representando o Governo do Estado de Mato Grosso, o deputado federal, Fábio Garcia, destacou a necessidade do fomento de novos investimentos no estado. “O nosso desafio como Governo é simplificar e fazer com que o Estado atrapalhe menos. Empreendam em Mato Grosso e nos ajudem a desenvolver e construir o melhor estado do Brasil”, disse.

Estande – No pavilhão central, o Sistema Famato/Senar conta um estande junto à empresa parceira em cursos de maquinários agrícolas, Case IH. Por meio de óculos de realidade virtual, os visitantes poderão simular a manutenção de máquinas nas oficinas.

“A nossa proposta de valor é trazer segurança. É muito mais seguro para o operador e mecânico conhecer a máquina inicialmente no ambiente virtual para depois aplicar no campo”, afirmou Giovanna de Freitas, analista de treinamentos técnicos da empresa.

Natural do Campo – Na parte externa do Centro de Eventos encontra-se a Feira Natural do Campo destinada à comercialização da agricultura familiar. Dentres os expositores, participam dez produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria.

Morador de Chapada dos Guimarães, o espanhol Salomón Jimenez é atendido pela ATeG há quatro meses e já vivenciou bastante diferença na gestão do negócio. “A técnica de campo nos ajudou a gerir o negócio, analisar os gastos e registrar as receitas e as despesas”.

O produtor rural trouxe amostras dos 50 produtos que comercializa, dentre eles receitas bem originais. “Temos caponata japonesa de cogumelos, patê mexicano com tomate seco, molho de pimenta emulsionado com maracujá, mostarda artesanal com vinagre de banana, babaganuche do cerrado com tahine de castanha de baru, entre vários outros produtos”.

De Várzea Grande, Renan Zambiazi, trouxe pimentas em conserva e geleias artesanais da sua empresa, Chewb Alimentos. Assistido pela ATeG, ele tem buscado por certificações para expandir a comercialização dos produtos. “Sempre tive noção da documentação necessária, mas é um processo muito demorado. Quando você tem um técnico que te dá assistência, fica mais fácil porque ele te direciona pra onde você quer”, destaca.

Mutirão Rural – Durante a Feira do Empreendedor 2023, os visitantes poderão conhecer de perto a unidade móvel do Mutirão Rural, localizada próximo à entrada do evento. O caminhão é equipado para levar atendimentos médicos e odontológicos às comunidades distantes dos grandes centros.

O Mutirão Rural é um programa desenvolvido pelo Senar-MT, Sindicatos Rurais e parceiros há 25 anos. Ele surgiu pela necessidade de regularizar a documentação de moradores da zona rural e hoje leva mais de 30 serviços de saúde e cidadania gratuitamente às comunidades rurais de Mato Grosso.

Em 2023, o Programa já realizou mais de 40 mil atendimentos e beneficiou cerca de sete mil moradores do estado.

Parcerias – A 13ª Feira do Empreendedor é realizada pelo Sebrae/MT, com o apoio das seguintes instituições: Fecomércio, Senar-MT, Sicredi, Fiemt, Tik Tok, Sicoob, Banco do Brasil, Desenvolve MT, Cuiabá Expo Solar, Arcade, Charge TI, Heimdallr e Yazo.

ASCOM Senar