USER DRIVE chega à São Paulo

Por Sula Costa

A User Drive é uma empresa de mobilidade urbana fundada em Belo Horizonte (MG) que está desembarcando em São Paulo para oferecer um serviço diferenciado com foco em segurança e atendimento de qualidade. A proposta da empresa mineira é oferecer um meio de transporte econômico e ágil para passageiros e proporcionar a independência financeira com respeito e valorização para os motoristas parceiros.

Um dos diferenciais da empresa é oferecer corridas com preço acessível para passageiros e ganhos mais justos para motoristas em todo o território nacional. Quando comparado com outros APP, a User Drive tem preços até 38% menores que os das outras empresas.

Um dos diferenciais do aplicativo é que o usuário pode compartilhar sua localização com quem quiser deixando a pessoa mais tranquila e um botão de pânico que pode ser acionado, caso seja necessário, ara falar diretamente com a User Drive.

A empresa oferece as opções User Econômico e Confort, o User Mulher onde só mulheres transportam passageiras mulheres, User Moto, User Moto Entrega e User Carro Entrega. Todos os motoristas e veículos passam por um critério rigoroso de seleção para fazerem parte da empresa.

