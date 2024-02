Lia Almeida vence disputa da Hora do Faro e mostra que está pronta pra fama

A cantora cearense radicada em Brasília, Lia Almeida, foi a grande vencedora do quadro “Pronto Pra Fama”, do programa Hora do Faro, da Record, no último domingo (11). Ela disputou a preferência do público e dos jurados com os cantores Nega Lu e Regis Villar. Naiara Azevedo, Kadu Martins, Helleno e Blener Maycom formaram o júri, que empatou o jogo e deixou a decisão final com a plateia.

Lia Almeida é cantora e multi-instrumentista, autodidata. Nascida em uma família de músicos, despertou cedo o amor pela música. Recebeu as primeiras aulas de teclado do avô, Geraldo, que era regente do coral da igreja local. O exemplo também veio do irmão guitarrista, Rennan, e do tio Neto Inácio, que até hoje toca em uma banda de rock.

Ela lembra ainda das aulas de violão com o amigo Pedro, na calçada de casa, e do primeiro concurso de música que participou, aos oito anos de idade. Além do violão e do teclado, aprendeu a tocar cajon e percussão, o que também a ajudou com o canto.

No Ceará, Lia se apresentou por mais de dez anos em barzinhos de Quixadá e região. Ao lembrar de momentos difíceis, ela conta que, muitas vezes, chegava a faturar apenas R$ 100 no final de semana e que, para isso, precisava levar sozinha seus próprios equipamentos na garupa de uma moto emprestada.

O desejo de investir na carreira e no sertanejo fez com que a cantora viesse morar em Brasília, ainda durante a pandemia. Para se dedicar ao seu sonho de infância, abriu mão da proximidade da família e das faculdades de Educação Física e Turismo.

Na capital federal, Lia começou cantando em barzinhos e e logo passou a se apresentar para públicos cada vez maiores. Ela foi atração principal do Maior São João do Cerrado, da Festa do Morando de Brazlândia e do Reveillon de Brasília. Além disso, fez shows em praças públicas de cidades do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e Bahia.

Desde que passou a morar em Brasília, a cantora já gravou dois DVDs, o primeiro deles às margens do Lago Paranoá, e alcançou a marca de três milhões de players, se somados os dois trabalhos em todos os canais digitais. A artista é a mais nova contratada da Bem Dito Produções.

