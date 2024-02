Marketing Digital pode aumentar a visibilidade da marca; especialista dá dicas para destacar as empresas

Por Anderson Souza

Em um cenário empresarial cada vez mais competitivo, o Marketing Digital se destaca como uma ferramenta poderosa para aumentar a visibilidade de uma marca e conquistar novos clientes. Lucas Mendes, sócio fundador da Numeratti, empresa especializada em consultoria em performance digital, compartilha insights valiosos sobre como aproveitar ao máximo essa estratégia.

Lucas destaca a importância de uma presença consistente nas redes sociais, mantendo perfis atualizados e interagindo com o público. Segundo o especialista, a consistência e a autenticidade são chaves para construir uma comunidade online sólida. Outra atenção deve ser dada para a relevância dos conteúdos produzidos. “Produzir conteúdo relevante e envolvente é crucial para capturar a atenção do público-alvo. Isso não apenas aumenta a visibilidade, mas também constrói a credibilidade da marca”, destaca o sócio fundador da Numeratti.

O uso estratégico da técnica de SEO (Search Engine Optimization) também é apontado por Lucas como uma peça fundamental no quebra-cabeça do marketing digital. “Estar bem posicionado nos motores de busca é crucial para atrair tráfego orgânico. Investir em estratégias de SEO pode impulsionar significativamente a visibilidade online de uma marca”, explica.

Outra dica valiosa compartilhada por Lucas é a utilização de campanhas pagas de publicidade online, o chamado tráfego pago. “O investimento em anúncios pagos, seja no Google Ads, Facebook Ads ou outras plataformas, pode proporcionar resultados imediatos. É uma maneira eficaz de alcançar um público específico e direcionar esforços para quem realmente importa”, destaca Mendes.

Com o investimento, o especialista também sublinha a importância de acompanhar métricas e dados analíticos. “Monitorar o desempenho das campanhas é essencial para ajustar estratégias conforme necessário. A análise de dados fornece insights imprescindíveis para otimizar as ações de marketing digital”, completa.

Sobre a Numeratti

Com a combinação de técnica, estratégias personalizadas e abordagem baseada em dados para o sucesso dos negócios, a Numeratti é uma empresa de consultoria de performance especializada, com foco em gerar resultados reais e mensuráveis para os clientes, por meio de análises e dados concretos. Considerada uma das melhores agências de marketing digital do Brasil pela RD Station na categoria Especialistas em Vendas, a empresa recebeu o troféu de 3° Lugar do Prêmio Limitless RD Station em 2022, sendo reconhecida como a agência que entrega os melhores resultados para os seus clientes entre mais de 3000 concorrentes.

A Numeratti traz consigo uma vasta experiência com grandes players do mercado varejista, contando com uma equipe de especialistas prontos para atender às necessidades dos e-commerces, impulsionar a performance de suas redes sociais e promover seu crescimento contínuo.

