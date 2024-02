Skyone anuncia novo diretor de Expansão de Novos Canais para EUA e América Latina

Raphael Claro chega para impulsionar a estratégia de novos negócios da scale-up

Por Barbara Zelante

A Skyone, líder no fornecimento de produtos tecnológicos para simplificar a rotina e potencializar a produtividade empresarial através de uma única plataforma, anuncia a chegada de Raphael Claro, Diretor de Expansão de Novos Canais. O executivo tem o objetivo de impulsionar a expansão da scale-up, que está em pleno crescimento nacional e internacional.

Formado em Administração e Contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e com MBA em Digital Business pela USP, Raphael tem mais de 20 anos de experiência em Business Development e trabalhou mais de 11 anos como Executivo Américas na SAP, onde desenvolveu planejamentos, executou estratégias de produtos e canais e foi responsável por mais de 40 verticais de negócios, mais de 200 soluções e 130 parceiros de tecnologia.

A chegada do executivo à Skyone representa um marco significativo para a empresa, trazendo consigo um foco determinado na expansão internacional, especialmente nos mercados dos Estados Unidos e da América Latina, e corroborando com a meta da scale-up de dobrar a participação da receita internacional na companhia até 2027. Sua experiência e conhecimento aprofundado dessas regiões vão impulsionar o crescimento da Skyone nesses mercados. É importante ressaltar que sua chegada também tem grande impacto no Brasil, país onde suas experiências anteriores agregam valor à operação local da empresa.

“Estou entusiasmado com minha missão, onde nosso objetivo é ajudar os canais e desenvolvedores de soluções em todas as Américas a adotar as tecnologias mais recentes de dados e segurança em uma nuvem que permite melhorar a governança, reduzir custos e a aumentar a confiabilidade de seus sistemas. Nossa empresa já demonstrou sua capacidade nesse sentido, contando com mais de 18 mil clientes e mais de 350 parceiros espalhados por mais de 20 países ao redor do mundo. Esta estratégia amplia o escopo de produtos e serviços dessas empresas, combinando nossas ofertas ao conhecimento vertical e atuação regional dos parceiros”, ressalta Raphael.

Sobre a Skyone

A Skyone é uma empresa dedicada a simplificar a rotina e potencializar a produtividade de seus clientes e parceiros, eliminando obstáculos ao crescimento e proporcionando escalabilidade ilimitada para qualquer negócio. Sua plataforma unificada engloba aspectos vitais, incluindo computação em nuvem, dados, cibersegurança e um marketplace repleto de possibilidades. A confiabilidade da plataforma Skyone é respaldada por nove em cada dez clientes, sendo 80% deles líderes em seus segmentos no Brasil. Saiba mais em Skyone.

