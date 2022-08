EUA insistem que Rússia e China se envolvam em negociações nucleares

Conferência em NY discute a não proliferação de armas nucleares

Por Susan Heavey – Repórter da Reuters – Washington

Os Estados Unidos estão prontos para delinear um novo acordo de armas nucleares com a Rússia e pediram a Moscou que demonstre sua capacidade de negociar de boa-fé, disse o presidente Joe Biden, antes das discussões sobre não proliferação global na Organização das Nações Unidas (ONU), nesta segunda-feira (1°).

Biden também pediu que a China “se envolva em negociações que reduzam o risco de erro de cálculo e abordem dinâmicas militares desestabilizadoras”.

Autoridades de todo o mundo estão se reunindo em Nova York para a 10ª Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), dois anos depois de ter sido adiada pela pandemia de covid-19.

Historicamente, o controle de armas é uma área em que o progresso tem sido possível, apesar das amplas divergências. A conferência é realizada cinco meses depois que a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia e à medida que as tensões entre EUA e China aumentam em relação a Taiwan, a ilha autogovernada reivindicada por Pequim.

Tratado

Em fevereiro, Moscou e Washington prorrogaram por cinco anos o novo tratado Start, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que ambos podem implantar e limita os mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos.

“Hoje, meu governo está pronto para negociar rapidamente uma nova estrutura de controle de armas para substituir o novo tratado Start, quando expirar em 2026”, disse Biden em comunicado.

“Mas a negociação exige um parceiro disposto a operar de boa fé. E a agressão brutal e injustificada da Rússia na Ucrânia destruiu a paz na Europa e constitui um ataque aos princípios fundamentais da ordem internacional”, disse Biden. “A Rússia deve demonstrar que está pronta para retomar o trabalho de controle de armas nucleares com os Estados Unidos.”

Questionado sobre a declaração, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia questionou a seriedade das intenções de Washington, dizendo a Reuters: “Esta é uma declaração séria ou um ataque de hackers ao site da Casa Branca? Se ainda for sério, com quem exatamente eles pretendem discutir isso?”

Biden disse que a China também tem a responsabilidade de desempenhar um papel de liderança na não proliferação.

“Não há benefício para nenhuma de nossas nações, ou para o mundo, em resistir a um engajamento substantivo no controle de armas e na não proliferação nuclear”, disse Biden, citando “este momento de incerteza e agitação no cenário global”.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que representará os país na reunião da ONU, ecoou o apoio de Biden ao TNP e seus países parceiros.

Com Agência Brasil