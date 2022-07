Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá sedia o III Simpósio de Atualização Cardiovascular Intervencionista para Clínicos

Por Soraya Medeiros

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) sediará o III Simpósio de Atualização Cardiovascular Intervencionista para Clínicos que será realizado entre os dias 12 e 13 de agosto, no auditório da instituição.

O evento reunirá especialistas da área, profissionais da saúde e estudantes para discutir as novas modalidades de tratamento intervencionista de doenças estruturais do coração e também as novas abordagens técnicas. As inscrições podem ser realizadas por meio deste link: https://bit.ly/3PCkMmN.

Esse ano o evento será em formato presencial. Além disso, contará com palestras de profissionais renomados nacionalmente, como o Dr. Said Assaf Neto, Dr. Marcelo Cantarelli, Dr. Diego Vilela dos Santos, Dr. Manuel F. M. Santos, além de apresentações de casos ao vivo com transmissão simultânea.

A presidente do Hospital Geral, Dra. Flávia Silvestre, destaca que sediar esse evento é muito importante para nossa entidade. “Para nós que somos um hospital-escola é muito importante estar na vanguarda do conhecimento técnico e científico, porque somos exemplo e campo de formação para diversos profissionais, principalmente na área da hemodinâmica cardiovascular, no qual somos referência estadual e perante o Ministério da Saúde (MS) realizando desde procedimentos diagnósticos simples até as cirurgias mais complexas”.

A Dra. Flávia também ressalta que todos esses serviços que envolvem a atualização na área da cardiologia são essenciais para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “Temos realizados alguns procedimentos nos pacientes que nem mesmo ainda fazem parte da tabela SUS, mas que melhoram o pós-operatório com técnicas menos invasivas. Então, poder ser palco desse grande evento principalmente no ano de 2022, no qual o Hospital Geral comemora 80 anos de sua fundação é motivo de muita alegria”, finaliza.

O responsável técnico da Sonicardio e vice-presidente da SBC-MT, Dr. Danilo Oliveira de Arruda Júnior reforça que a proposta do evento será apresentar e discutir com diversos profissionais da saúde, as informações, atualizações e novidades da cardiologia intervencionista.

“O Simpósio é um evento científico. Acreditamos que é possível realizar eventos assim em Cuiabá e fazemos acontecer. Assim como nas edições anteriores, essa terceira proporcionará aos colegas clínicos um melhor entendimento da nossa especialidade – Cardiovascular Intervencionista”, afirmou o Dr. Arruda Júnior.