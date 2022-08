UNIVAG oferece cursos entre os mais desejados e com maior índice de empregabilidade no Brasil

Pesquisa aponta que diploma superior impacta positivamente o salário das pessoas

Por Patricia Xavier

O mercado de trabalho está em constante mudança. Muitas profissões têm se mantido no topo nos últimos anos, com tendência a permanecer em alta por mais algum tempo. Estudos recentes reforçam a importância do curso de ensino superior e o UNIVAG – Centro Universitário de Várzea é referência em ensino de excelência, oferecendo aos alunos os cursos mais procurados.

Pesquisa realizada no segundo semestre de 2021, pelo Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), que entrevistou egressos (alunos que acabaram de se formar) de instituições de ensino superior em todas as regiões do Brasil, constatou que os cursos de Medicina; Farmácia; Odontologia; Fisioterapia; Arquitetura e Urbanismo e Psicologia; Publicidade e Propaganda e Contabilidade são os mais desejados e com maior índice de empregabilidade.

Com as inscrições abertas para o Vestibular 2022/2, no UNIVAG o aluno pode escolher os cursos mais procurados e se preparar para o futuro profissional. São mais de 8.000 vagas distribuídas entre os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos.

O bom desempenho na avaliação posiciona os cursos do UNIVAG entre os melhores do país, com nota máxima (5) reconhecido pelo MEC, e entre os 8% das melhores instituições de ensino do Brasil. Além do UNIVAG ser destaque na boa formação profissional, a instituição oferece cursos na modalidade presencial, Ao Vivo e Digital. O aluno pode escolher qual se identifica mais.

O UNIVAG também oferece cursos presenciais em Cuiabá, com professores mestres e doutores. Os cursos oferecidos são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e Tecnologia em Gestão Pública.

Inscrições

Para o processo seletivo, o candidato(a) pode ingressar na Instituição através da nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); pela realização presencial e agendada de prova ou por prova on-line.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto de 2022, isenta de pagamento. Os candidatos devem efetuar a inscrição pelo site vemserunivag.com.br, ou no próprio campus de Várzea Grande, na Central de Atendimento ao Estudante (CAE).

Para os cursos ofertados nos polos de Cuiabá, as inscrições também podem ser feitas pelo site, no campus de Várzea Grande e no campus UNIVAG Cuiabá, nos endereços: Avenida Brasil, nº: 269, Bairro Morada do Ouro, ou na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº: 6.020, bairro Morada da Serra.

Vantagens

Além de oferecer ensino superior de alta qualidade e uma ótima vivência acadêmica, o UNIVAG oferece condições acessíveis de pagamento, são elas: Programa de Parcelamento Estudantil UNIVAG MAIS e o Nossa Bolsa Brasil.

O UNIVAG MAIS amplia o prazo de pagamento em dois anos além do tempo de duração do curso, sem juros, com a correção monetária anual. Em apenas dois anos depois de formado o aluno quita o seu débito, o que é uma grande vantagem em relação a outros programas que geram um endividamento de prazo bem maior. Não é necessária nota do ENEM para conseguir o benefício.

Já o Bolsa Brasil oferece descontos de até 50% dependendo do curso oferecido pela instituição.

Construa um novo futuro profissional, vem ser UNIVAG!