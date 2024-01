Autódromo de Cascavel (PR) recebe Track Attack nos dias 27 e 28 de janeiro de 2024

Pilotos de todo o país estarão na pista para conhecer seus carros e desafiar seus limites

Da assessoria

O mês de janeiro promete ser eletrizante! Nos dias 27 e 28 a cidade de Cascavel (PR), vai receber o Track Attack 2024, que reunirá pilotos de todo o país para aprimorar seus conhecimentos de pista, com muita segurança, no Autódromo Zilmar Beux que completou, recentemente, 50 anos. Com 3.058 metros, é considerado um dos autódromos mais rápido do país, contando com 7 curvas, entre elas o balcão, destacada como uma das mais rápida e desafiadora por pilotos de todas as categorias.

O Track Attack Cascavel 2024 foi criado por quatro entusiastas do automobilismo: Bruno Baldussi, Jared Andrade, Michel Moro Arrata e Carlos Meneses e visa proporcionar experiências velozes para os apaixonados por carros e pistas. O evento está dividido em dois momentos, sendo o primeiro, o Track Day, uma oportunidade de o participante levar seu próprio carro para a pista e acelerar, experimentando a velocidade em sua forma mais pura.

Já o segundo ponto alto dos dias será o Time Attack, é a competição pura e precisa, quando os pilotos enfrentarão o relógio e os concorrentes, buscando a volta perfeita.

O evento também conta com a categoria Iniciante para pessoas que querem começar a ter uma experiência de pilotagem e para auxiliar nisso, o Track Attack Cascavel vai trazer dois pilotos profissionais experientes para dar orientações de pista Gui Sirtoli e Vithor Colodel.

Além das corridas, será possível desfrutar de experiências exclusivas, como passeios pelos boxes e a chance de ver de perto como é estar em uma pista de alta velocidade. Entre as atrações – que agradam adultos e crianças – estão as áreas de lazer, espaço kids, atrações musicais, food truck, entre outros.

A edição 2024 do Track Attack Cascavel contará com 7 categorias: Iniciante, Tração dianteira, aspirado & turbo; tração traseira, aspirado & turbo; 4×4, aspirado & turbo.

O evento contará, também, com locução oficial de Elton Locuções e Brenda Balista, na apresentação.

As inscrições, para pilotos e convidados, podem ser feitas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOPaR_mEo8QeIqVdgYgJvbSEdcsRw0oil6jevlx1baKURMvA/viewform e mais informações no @trackattackoficial.

O Track Attack Cascavel 2024 conta com patrocínio da Baldussi Telecom, MMA Car Concept e Valley Motorsports, Outdoormidia, Bassul PPG, AVG Point Protection Film, Ceramic Pro® Brasil, Not So Stock, Surf e Font Life.

Serviço

Track Attack Cascavel 2024

Dia: 27 de janeiro de 2024

7h30: Recepção para pilotos e convidados

8h: Briefing Categoria Iniciante

8h30: Briefing Categorias – Geral

9h30 – Fechamento Pista Iniciante

9h30 – Pista Liberada para Categorias – Geral

12h – Fechamento da Pista

12h30 às 13h30 – Pista Liberada para Iniciantes

13h30 às 16h – Pista Liberada para Categorias – Geral

16h às 16h30 – Pista Liberada para Iniciantes

16h30 às 18h – Pista Liberada para TIME ATTACK

18h – Encerramento das Atividades na Pista

18h15 – Abertura Oficial do Paddock – com música ao vivo

21h – Término das atividades diárias

Dia: 28 de janeiro de 2024

7h30 – Abertura do Autódromo

8h – Briefing Categoria Iniciante

8h30 – Briefing Categorias – Geral

9h30 – Fechamento Pista Iniciante

9h30 – Pista Liberada para Categorias – Geral

12h – Fechamento da Pista

12h30 às 13h30 – Pista Liberada para Iniciantes

13h30 às 16h – Pista Liberada para Categorias – Geral

16h às 16h30 – Pista Liberada para Iniciantes

16h30 às 18h – Pista Liberada para TIME ATTACK

18h – Encerramento das Atividades na Pista

18h15 – Podium

20h – Término das atividades diárias

