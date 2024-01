Lise Bokorni, primeira mulher eleita presidente do CAU Mato Grosso

Por Juliana Kobayashi

A arquiteta e urbanista Elisangela Fernandes Bokorni é a nova presidente do CAU/MT. Lise, como é conhecida, é a primeira mulher a ocupar o cargo, eleita para ocupar um mandato de três anos, de 2024 a 2026. Os novos conselheiros foram eleitos por voto direto, pelos arquitetos e urbanistas no estado, durante as eleições que aconteceram nos dias 16 e 17 de outubro. A eleição para a presidência ocorreu na primeira plenária do ano, realizada no dia (11).

Em seu discurso durante a reunião, ela apontou que dará continuidade aos trabalhos iniciados durante as gestões anteriores, presididas pelo arquiteto André Nör. Salientou que isso será possível por meio do trabalho conjunto de todos os conselheiros, sempre visando o aprimoramento. Falou das alegrias, das mudanças do modo de enxergar a profissão e o conhecimento abundante que trabalhar no Conselho proporciona. “É uma grande honra estar aqui com vocês e espero contribuir de verdade!”, disse ao final.

O plano de trabalho da gestão eleita prevê a continuidade e intensificação da fiscalização do exercício profissional, assim como segmento nas campanhas publicitárias de esclarecimento à sociedade sobre arquitetura e urbanismo. Além disso, pretende trabalhar para ampliar isenções e descontos relativos a taxas e anuidades cobradas pelo Conselho Federal.

Um dos objetivos estipulados é promover um Congresso Estadual durante a gestão, buscando discutir, fomentar e atualizar o CAU e a atuação profissional, fortalecendo o relacionamento com os profissionais de todo o Mato Grosso. A Gestão 2024-2026 também pretende estreitar e aprimorar o relacionamento com as unidades acadêmicas.

Durante a 144º reunião plenária também foram eleitos vice-presidentes, coordenadores e coordenadores adjuntos das comissões ordinárias e especiais. Enodes Soares Ferreira ocupará o cargo de 1º vice-presidente e Weverthon Foles Veras ocupará o cargo de vice-presidente. O encontro foi transmitido ao vivo e está disponível no canal do YouTube da instituição: caumtoficial.

Conheça a nova presidente

Lise é graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em 2002. Suas experiências de trabalho envolvem projetos residenciais, corporativos e urbanísticos. Foi conselheira na Gestão 2021-2023 do CAU/MT, e ocupou os cargos de Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional e Coordenadora adjunta na Comissão de Ética e Disciplina.

CAU/MT