Obras do BRT não serão prejudicadas; Governo prestará todas as informações necessárias ao MP

Da assessoria

O Governo de Mato Grosso prestará todas as informações requeridas pelo Ministério Público do Estado (MPE) e, com isso, o andamento das obras do Sistema BRT em Cuiabá não será prejudicado.

Os trabalhos só tiveram início após decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que autorizou a execução das obras do Sistema BRT na capital “independente da análise/autorização do Poder Executivo de Cuiabá”.

A implantação do Sistema BRT na capital teve início nesta semana, na Avenida do CPA, nas proximidades do Comando Geral da Polícia Militar. Antes de começar, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) obteve todas licenças ambientais necessárias.

Além disso, a Sinfra atendeu a todas as exigências legais, tais como audiências públicas e estudos de impacto ambiental e de vizinhança. Todos esses documentos serão apresentados ao MP em tempo hábil.

*As obras*

Neste primeiro momento, o Consórcio responsável pela obra trabalha no sistema de drenagem no canteiro central. Após a execução deste serviço, os trabalhos vão avançar para a construção da pista de concreto, incluindo a remoção da capa asfáltica e execução da terraplanagem.

Em Cuiabá, o Sistema BRT terá duas linhas. A primeira ligará o Terminal do CPA, que será construído próximo ao Comando Geral da PM, até o Terminal de Várzea Grande, passando pelas avenidas do CPA, Tenente Coronel Duarte e 15 de Novembro.

A segunda linha sairá do Terminal do Coxipó, próximo ao viaduto do Parque Cuiabá, chegando até o centro da capital.