Vaticano revela quais foram as últimas palavras do papa emérito Bento XVI

Pontífice morreu aos 95, em sua residência no Vaticano; Funeral será no dia 5 de janeiro

Por Tiago Tortella da CNN

O Vaticano revelou as últimas palavras do papa emérito Bento XVI, que morreu no dia 31 de dezembro, em um mosteiro do Vaticano, aos 95 anos.

“Senhor, eu te amo!”, disse, em italiano, o pontífice, segundo o enfermeiro noturno que o acompanhava na noite de sua morte.

As palavras foram proferidas por volta das 3h da madrugada, ainda de acordo com a nota. Bento XVI morreu às 09h34 (05h34 no horário de Brasília).

O funeral do papa emérito será presidido pelo Papa Francisco na quinta-feira (5), às 9h30 (5h30 no horário de Brasília), na Praça São Pedro, no Vaticano.

Bento XVI, que foi o primeiro pontífice em quase 600 anos a renunciar, em vez de ocupar o cargo por toda a vida, foi eleito papa em abril de 2005, após a morte de João Paulo II.