Crea-MT fiscalizará 19 municípios no 1° mês do ano

Por Cristina Cavaleiro

Começa na próxima semana, excepcionalmente dia 09 de janeiro, as primeiras fiscalizações do ano de 2023 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), passando por 19 municípios até o dia 02/02. O trabalho tem como objetivo averiguar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a existência de profissionais habilitados em obras e serviços relacionados ao Sistema Confea/Crea de Mato Grosso.

” Temos como carro chefe da autarquia, a fiscalização do exercício profissional, dessa forma garantir que os serviços das Engenharias, Agronomia e Geociências estejam sendo executados por profissionais legalmente habilitados. Através das ações fiscais o Crea-MT impede que pessoas sem qualificação exerçam as atividades de profissionais devidamente registrados”, ressaltou o presidente do Crea-MT, Juares Samaniego.

O gerente de fiscalização Jakson Paulo da Conceição explica que neste mês, por exemplo, as ações fiscais têm como alvo: Fiscalização de atividades relacionadas a agronomia, assistência, lavoura e construções rurais, cultivo e armazenagem de produtos agropecuários, obras civis, e outras atividades de engenharia bem como postos de combustíveis, obras públicas, prefeituras técnica lavoura e construções rurais

Municípios fiscalizados – Ipiranga do Norte, Tapurah, Itanhangá, Porto Alegre do Norte.

Confresa, Vila Rica, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Lucas do Rio Verde, Brasnorte, Juína, Tesouro, Guiratinga, Planalto da Serra, Nova Brasilândia e Campo Verde.