Da Assessoria

Há um ano, em 8 de fevereiro de 2022, era oficializado um dos maiores instrumentos democráticos do país: o União Brasil. Após a decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Democratas e PSL deram início a um movimento necessário de redução do número de siglas.

Nascemos com o propósito de fortalecer a circulação de ideias na agenda política nacional. Os pontos que temos em comum são capazes de construir consensos e pacificar divergências que fazem parte do debate democrático. Afinal, não somos uma união apesar das diferenças. Somos uma união pelas diferenças.

Desde a concepção, o projeto de país do União Brasil é ancorado pelo diálogo e pelo anseio de uma nação economicamente livre e socialmente justa. Sob o guarda-chuva do Estado Democrático de Direito, queremos somar esforços com o propósito de servir de caminho para a prosperidade que os brasileiros merecem ter.

Nas eleições de 2022, o auge da participação popular, nos colocamos como uma alternativa. Ao todo, nossos candidatos angariaram mais de 35 milhões de votos. Elegemos 100 deputados estaduais, 59 deputados federais, cinco senadores (que se juntaram a outros quatro em meio de mandato) e quatro governadores. Assim, nos firmamos como força política no Brasil.

Sabemos que as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e os governos estaduais são os olhos da democracia. A pluralidade de ideias demonstra a diversidade do povo brasileiro. Por isso, nossos representantes têm autonomia e liberdade para exercerem seus mandatos, garantidos pelo voto popular.

Apesar de sermos uma jovem democracia, contamos com instituições sólidas, que nos provam ter maturidade para resistir às intempéries antidemocráticas. O futuro certamente nos reserva avanços para as próximas gerações. Temos a força e o equilíbrio necessários para construir o Brasil dos nossos sonhos.

Luciano Caldas Bivar

Presidente Nacional do União Brasil