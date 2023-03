Projeto Social de horta orgânica fornece hortaliças para mais de 2 mil pessoas em Lucas do Rio Verde

Programa realizado em parceria entre FS e UniLaSalle destina alimentos às entidades assistenciais que entregam cestas básicas às famílias locais

Por Karol Almeida

Uma parceria entre a FS e o Centro Universitário La Salle, desenvolve, desde agosto passado, um projeto de horta orgânica que fornece hortaliças para entidades locais reforçarem as cestas de alimentos das famílias cadastradas às associações ao final de cada mês. Cerca de 2 mil pessoas já foram beneficiadas pelo projeto.

Durante a semana, alunos da atividade extensionista Hortagem da LaSalle desenvolvem as atividades do projeto Hortagem e aprendem, na prática, técnicas de produção de hortaliças. Aos sábados, colaboradores da FS que fazem parte do FeraS do Bem, grupo de voluntariado da empresa, participam do trabalho de campo, como o preparo de canteiro, transplantio, colheita e fazem a entrega dos produtos para instituições assistenciais do município.

A companhia organizou, recentemente, um mapeamento das comunidades do entorno, que resultou na estruturação de uma área de responsabilidade social. “Fazer o bem para as comunidades do nosso entorno faz parte do nosso propósito. A iniciativa da Hortagem está alinhada aos nossos pilares sociais — conhecimento, qualidade de vida e inclusão -, já que educa sobre agricultura ao mesmo tempo que produz alimentos que são doados para famílias de Lucas do Rio Verde”, destaca Rafael Abud, CEO da FS.

De agosto a dezembro, foram produzidos mais de 2 mil pés de alfaces e 200 pacotes de almeirão e tomate.

Sobre a FS

A FS é a primeira indústria de etanol do Brasil que utiliza milho em 100% da produção. Hoje, com duas unidades, uma em Lucas do Rio Verde e outra em Sorriso, no Mato Grosso, a empresa tem capacidade para produzir cerca de 1,5 bilhão de litros de etanol por ano. Além disso, conta com tecnologia de ponta para a fabricação de produtos para nutrição animal, conhecidos pela sigla DDG (Dried Distillers Grains), óleo de milho e bioeletricidade. Recentemente, a companhia anunciou a construção de sua terceira unidade, localizada em Primavera do Leste (MT), com investimento previsto de R$ 2 bilhões e que elevará sua capacidade total para 2 bilhões de litros de etanol/ano.

A FS prioriza a sustentabilidade e nela investe constantemente, com os objetivos de consolidar a agenda de desenvolvimento sustentável e fortalecer seus compromissos de longo prazo com a sociedade, passou a adotar um conjunto de ações que estabeleceu em seis compromissos de longo prazo (até 2030), criados em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Acordo de Paris. Uma dessas ações estuda a implementação do sistema BECCS — Bioenergy with carbono capture and storage (Bioenergia com captura e estocagem de carbono), que pode torná-la uma das principais empresas do mundo e a primeira do RenovaBio a ter uma pegada negativa de carbono.