Uber exibe trajetos das viagens na cor lilás em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A empresa também preparou um pacote de ações para atrair mais mulheres motoristas para o aplicativo

Publicado por: Rosano Almeida

Por Bianca Beltrame

Quem abrir o aplicativo da Uber durante a semana de 07 a 14 de março no Brasil verá os trajetos das viagens na cor lilás, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A cor lilás é usada historicamente como símbolo da luta das mulheres por mais direitos e pela equidade de gênero.

“Na Uber, levamos muito a sério o compromisso de usar nosso alcance global e nossa tecnologia para criar uma empresa ainda mais inclusiva e aliada às comunidades em que estamos presente”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil. A mudança para rotas coloridas é uma ação adotada pela empresa em todo o mundo como forma de dar visibilidade às pautas que a empresa apoia.

A Uber anunciou ainda um pacote de ações durante o mês para atrair mais mulheres motoristas para a plataforma. A primeira é voltada para as novas motoristas ou para aquelas que têm um cadastro inativo. As mulheres que finalizarem ou reativarem seu cadastro como motorista parceira até 31 de março receberão um valor especial de R$ 400 ao completar as primeiras 10 viagens. Além disso, haverá uma promoção especial para aquelas que ainda não incluíram a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada) na CNH. Ao fazer a alteração do documento no mês de março, elas poderão receber um valor promocional. Estudos internos da empresa indicam que a falta de documentação para o processo de cadastro pode ser uma barreira para as mulheres começarem a gerar renda com a Uber.

A segunda iniciativa é a campanha Indique-e-Ganhe, em que motoristas que já dirigem com a plataforma ganham um valor pela indicação de novos parceiros. Além do valor que já receberiam normalmente, as mulheres motoristas que indicarem novas parceiras receberão, somente em março, um adicional de R$ 500 pela indicação. Assim que a nova parceira completa 100 viagens, quem fez a indicação já recebe o valor integral. A indicada também recebe um valor, que é definido por cidade.

Segundo Silvia, “ter mais mulheres na plataforma é um objetivo muito importante para nós. De um lado, sabemos que a autonomia de muitas mulheres está ligada a ter acesso a uma alternativa de renda flexível. Por outro lado, um número suficiente de mulheres dirigindo é o caminho para que possamos, no futuro, oferecer para as usuárias a opção de também chamar apenas motoristas mulheres”.

Elas na Direção

Para chegar nesse objetivo, a Uber vem investindo em iniciativas em todo território nacional. Entre elas, está a ferramenta U-Elas, que permite que mulheres motoristas parceiras tenham a opção de receber somente chamadas de passageiras que se identificam como mulheres. A opção pode ser acionada a qualquer momento e está disponível exclusivamente para parceiras mulheres e de identidade não-binária.

Segundo pesquisa dos Institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, com apoio da Uber, 84% das mulheres afirmam que ter autonomia está diretamente relacionado a ter um trabalho flexível. Para 91% das parceiras, o trabalho como motorista trouxe mais independência e autonomia. A renda gerada na atividade é fundamental tanto para elas quanto para suas famílias, já que 92% sustentam ao menos uma pessoa com os ganhos obtidos utilizando plataformas. A flexibilidade para cuidar de si e da família é um ponto valorizado para 94% dessas motoristas.

Sobre o compromisso da Uber com a diversidade

Internamente, a Uber mantém programas de Diversidade, Equidade e Inclusão que começam desde o processo de recrutamento, passando por análise de desempenho até a promoção. Para conduzir todas essas ações, a empresa conta com uma área global de Diversidade, Equidade e Inclusão, além de ter grupos de afinidade que possuem um papel importante de transformação do negócio. Os grupos têm autonomia para promover diferentes tipos de ações, como campanhas de conscientização, programa de mentoria, eventos e rodas de conversas com especialistas, e, para isso, contam com orçamento próprio e apoio da liderança regional.

É o grupo de Mulheres da Uber (Women@Uber), por exemplo, que está à frente das iniciativas da empresa para o mês de março. Em parceria com as diferentes áreas da empresa, como Operações, Marketing e Comunicação, o grupo está desde o início do ano trabalhando para que a programação se tornasse realidade. “Nossa principal missão é conectar, apoiar e empoderar mulheres para que possam avançar. E para nós é muito importante estender esse plano também nas comunidades em que a Uber está presente”, afirma Natália Falcón, uma das líderes do grupo de mulheres no Brasil.

Além das ações que impactam usuários e motoristas parceiros do aplicativo, o grupo ainda está coordenando uma agenda interna, que inclui treinamentos e eventos com a participação de todos os funcionários. Um desses treinamentos tem como objetivo preparar homens e mulheres para ter uma postura anti-assédio, mesmo quando não está no papel de vítima, mas de testemunha.