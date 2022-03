Aussie Grill revela o segredo por trás da crocância de suas Kettle Chips

Publicado por: Rosano Almeida

Por Fernando Takashi

Dizem que batata frita e delivery muitas vezes não combinam. O desafio é sempre fazer com que as fritas cheguem até a casa do consumidor crocantes, quentinhas e saborosas, como no restaurante. O que não é problema para o Aussie Grill, marca da Bloomin’ Brands, empresa detentora também do Outback e do Abbraccio. Conhecidas como Kettle Chips, as batatas do delivery moderninho surpreendem tanto pelo sabor quanto pela crocância.

Mas, afinal, qual o segredo por trás dessas fritas que se mantêm 100% “crocantonas” na entrega? A logística de trabalho das dark kitchens da marca, a rapidez na entrega, o desenvolvimento de embalagens e claro, a qualidade do produto são pontos importantes para responder à questão.

Para começar, as Kettle Chips são importadas da França, desenvolvidas pela McCain, que fornece todas as orientações para o Aussie Grill sobre o manuseio e a produção das batatas, como tempo, temperatura e retenção ideais. Outro diferencial do produto é que os ingredientes são apenas: batata, óleo vegetal e temperos, sem adição de corantes ou estabilizantes.

E sabe qual é o principal motivo da crocância? A resposta é simples e está no tipo de corte que é feito na batata.

Mas existem mais detalhes para essa receita de sucesso. Durante a preparação, as Kettle Chips são bem temperadas, sendo levemente apimentadas e avinagradas, e acompanhadas do molho Aioli, feito com maionese defumada da casa, com um toque de alho no finalzinho.

Também é possível inovar na sua porção de Kettle Chips (R$14,90), pedindo Molho Aioli extra (R$ 3,50) ou com outros molhos da rede, como o Aussie Honey Mustard (R$ 3,50), uma combinação de mostarda e mel, no conceito Sweet & Spicy, ou com Bacon Jam (R$ 5,00) união de cebola caramelizada com bacon.

Para experimentar e se surpreender com as gostosuras do Aussie Grill, que além das fritas possui um cardápio baseado em lanches tendo a proteína de frango como destaque, basta acessar o iFood e procurar pelo Aussie Grill mais próximo.

A marca, que atende exclusivamente pelo delivery, conta com 72 operações espalhadas pelo país, em 33 cidades, 15 estados e no Distrito Federal. Para mais informações, acesse aussiegrillbr﹒com﹒br ou @aussiegrill.br no Instagram.

Sobre Aussie Grill

O Aussie Grill possui 72 operações no Brasil e está presente em 33 cidades, 15 estados e no Distrito Federal. Tendo a proteína do frango como carro-chefe do seu menu, a marca tem em seu DNA o conceito Sweet and Spicy, e prioriza o sabor, a mistura de ingredientes frescos e temperos marcantes. Atuando exclusivamente via delivery e se posicionando como Fast Casual, Aussie Grill explora o mundo em busca de inspirações para criar combinações com sabores intensos, que transformam a experiência de comer em entretenimento. A rede de restaurantes foi criada em 2019 na Arábia Saudita, expandindo posteriormente para outras regiões como Hong Kong e EUA. A primeira operação brasileira da marca foi inaugurada em 2020, em São Paulo. Aussie Grill pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Abbraccio no país.