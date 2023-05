The Brazilian Report repercute participação do governador de MT em evento de irrigação em Nebraska

Mauro Mendes apontou que Mato Grosso pode ampliar produtividade da agricultura com técnicas de irrigação

Por Camilla Zeni

O jornal The Brazilian Report repercutiu a participação do governador Mauro Mendes em eventos nos Estados Unidos, com objetivo de promover o Estado de Mato Grosso e captar investidores para o setor do agronegócio sustentável.

A comitiva do Governo de Mato Grosso participou, nesta semana, do Brazil Summit, na cidade de Nova Iorque, e da conferência Water For Food, promovida pela Universidade de Nebraska. Na ocasião, o governador defendeu a agricultura de irrigação para aumentar produtividade no Estado.

“O governador Mauro Mendes apontou que a produção do Estado ocupa 29,6 milhões de acres, mas apenas 422 mil (menos de 1,5 por cento) são irrigados. Com a melhoria, segundo contou em uma entrevista exclusiva ao The Brazilian Report, em Nova Iorque, o governador espera que o Estado consiga produzir até três colheitas por ano”, observou a publicação.

O jornal ainda destacou o programa Carbono Zero MT, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com objetivo de zerar a emissão de gás carbono até 2035, e ressaltou o potencial produtivo de Mato Grosso.

“O governador busca atrair investimentos estrangeiros para seu Estado, que é um dos maiores produtores de soja do mundo. Na última semana, ele apresentou a representantes do Banco Mundial, Indonésia e da República do Congo os esforços do estado para o meio ambiente. A gestão do governador Mauro Mendes promete zerar as emissões de carbono até 2035”, apontou.

Durante a participação nos eventos, o governador ressaltou a importância de investimentos em mais estudos para conhecer os aquíferos existentes no estado e, assim, poder expandir a prática de forma ambientalmente sustentável. Mauro Mendes observou que Mato Grosso quer aumentar sua produção, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente.

Para conferir a entrevista do governador Mauro Mendes ao jornal americano, clique aqui.

Secom-MT