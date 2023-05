Brasil registrou 3,9% em tentativas de fraude no 1° trimestre de 2023, aponta levantamento da ClearSale

O estudo exclusivo do e-commerce brasileiro mostrou crescimento também no ticket médio

Por Ellen Alves

No 1° trimestre de 2023, o Brasil registrou 3,9% em tentativas de fraudes, de acordo com um levantamento exclusivo da ClearSale, empresa especialista em soluções de prevenção e gerenciamento de risco. Já o ticket médio da fraude foi de R$1.263, resultado 9,4% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram analisados mais de 38 milhões de pedidos feitos no e-commerce brasileiro no período de 1° de janeiro até 31 de março de 2023.

Porém, as tentativas de fraude foram 27,3% menores em comparação ao mesmo período de 2022. De acordo com Marcelo Queiroz, Head de Estratégia de Mercado da ClearSale, os dados consolidam a expectativa de desaceleração do setor. “Como já esperávamos, a desaceleração do comércio eletrônico e as incertezas financeiras dos consumidores resultaram em queda nos números. Mas, os varejistas e consumidores devem continuar atentos aos golpes, tendo em vista que os números seguem altos”, explica.

Categorias

As categorias que mais sofreram tentativas de fraudes neste trimestre foram eletrônicos (5,1%) com ticket médio de R$2.816, acessórios (4,2%), com R$999, automotivo (4,1%), apresentando R$1.308 e móveis (3,9%), totalizando R$698.

Regiões

A região Norte apresentou o maior índice de tentativas de fraudes no 1° trimestre, com 2,5% e ticket médio de R$1.483, em segundo lugar ficou o Nordeste (2,2%) e ticket médio de R$1.355. Já a região Centro Oeste (1,6%) e Sudeste (1,6%) ficaram empatadas em tentativas, todavia, a primeira apresentou ticket médio de R$1.490, o maior do ranking, e a segunda fechou com R$1.206.

Sobre a ClearSale

A ClearSale (CLSA3) é especialista em soluções de prevenção e gerenciamento de risco nos mais diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações. A empresa possui um poderoso banco de dados com conhecimento de 97% dos consumidores no mercado digital. Com capital aberto desde 2021, a ClearSale tem a missão de equilibrar tecnologia e profissionais especializados para entregar excelentes indicadores aos clientes, a fim de gerar cada vez mais confiança no mercado.