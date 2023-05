Rei do Mate conquista o Prêmio ABF Destaque Franchising de Franqueador do Ano

Associação Brasileira de Franchising anuncia também as marcas vencedoras em 1º, 2º e 3º lugar no Prêmio ABF Destaque Franchising de Franqueado do Ano

A entidade revelou, ainda, a Personalidade do Franchising em 2023: Ricardo Bomeny, sócio e CEO da holding BFFC

Por Denise Aleluia

Uma das mais tradicionais marcas do segmento de Alimentação do setor de franquias brasileiro, o Rei do Mate é o grande vencedor do 28º Prêmio ABF Destaque Franchising de Franqueador do Ano. A Associação Brasileira de Franchising teve a honra de anunciar a marca ganhadora do principal prêmio do setor no País na noite dessa última sexta-feira (5/5), durante a Cerimônia de Entrega da premiação e do Selo de Excelência em Franchising (SEF) 2023. O evento foi realizado no Golden Hall do WTC em São Paulo.

A vitória da rede especializada em mates se deve, entre outros fatores, à sua pontuação na Pesquisa de Satisfação do SEF feita com os seus franqueados. Além disso, a recuperação do segmento de Alimentação Food Service com o arrefecimento da pandemia (crescimento de 21,6% em faturamento e de 11,2% em unidades em 2022), que trouxe o público de volta aos salões e propiciou o tão esperado momento do reencontro pessoal, também contribuiu para que o Rei do Mate se destacasse.

“Receber este reconhecimento com um prêmio tão importante nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Nossa rede, pela maturidade, qualidade de gestão e relacionamento com os franqueados, atrelados a iniciativas de inovação e suporte, pôde se manter forte e saudável”, afirmou Antônio Carlos Nasraui, CEO do Rei do Mate.

Pioneira no mercado de franquias de chás, a rede Rei do Mate foi fundada em 1978 pelo empresário Kalil Nasraui, na famosa esquina paulista das Avenidas Ipiranga e São João. A entrada da segunda geração da família na empresa, em 1991, estruturou o negócio para que fosse multiplicado como franquia, iniciada no ano seguinte. Foram desenvolvidos novos produtos, novas combinações da bebida — que hoje chega a mais de 100 — e o café e o pão de queijo foram incorporados ao cardápio. Atualmente, a rede Rei do Mate conta com 310 operações instaladas em 19 estados. Com 45 anos de fundação e 31 anos de franchising, é a maior rede de mate do País e é considerada também uma das maiores e mais renomadas cafeterias no formato franchising. Nesta 32ª edição do Selo de Excelência em Franchising, o Rei do Mate celebrou, ainda, a conquista de 24 chancelas consecutivas.

Prêmio Franqueado do Ano

A ABF anunciou também os três primeiros lugares do Prêmio ABF Destaque Franchising de Franqueado do Ano. Por meio do prêmio, a entidade reconhece publicamente o franqueado que, devido ao seu trabalho, dedicação e comprometimento, contribuiu para a evolução da rede que integra. Nesta categoria, a Associação premia os franqueados das marcas inscritas cujos projetos alcançaram as melhores avaliações.

O 1º lugar do Prêmio foi conquistado por Érica Maria de Oliveira Bernardes, franqueada da Maria Brasileira de Três Rios (RJ), com o case “Olhar de Maria“. Determinada a trazer valor para as profissionais parceiras da Maria Brasileira, auxiliando-as na solução de eventuais problemas financeiros e também na realização de sonhos, a franqueada desenvolveu um projeto social. A iniciativa possibilitou, de um lado, fidelizar as trabalhadoras à marca e, de outro, aumentar a lucratividade dos franqueados.

Pela vitória, além de troféus, tanto a franqueada quanto o franqueador recebem convites para participar da Convenção ABF do Franchising 2023. O evento será realizado no Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba (BA), entre 25 e 29 de outubro.

A franqueada Silvia Matsuda, do Empório Mineiro Cheirin Bão, unidade de Bragança Paulista (SP), alcançou o segundo lugar com o case “Pizzaffle!“. O objetivo da franqueadora era oferecer aos seus clientes um produto sem barreiras nacionais, que não onerasse ao franqueado na produção, contribuísse com o faturamento e que mantivesse as características principais da Cheirin Bão quanto à criatividade e originalidade, além de encantá-los no sabor e na apresentação. Assumindo o desafio de utilizar os insumos já disponíveis nas lojas para otimizar a produção, criando receitas que sejam replicáveis e rentáveis, Silvia criou a deliciosa Pizzaffle – uma pizza feita com o Waffle Pão de Queijo, nas versões doce e salgada.

Já o terceiro lugar ficou com o franqueado Luciano de Abreu Diniz Gonçalves, da unidade de Aracaju (SE) da Açaí Concept, por meio do case “Delivery”. Com o grande desafio de entregar um produto congelado, mantendo todas suas características, sabores e textura em diferentes estados, regiões e oscilações climáticas em horários distintos, o franqueado se dedicou a implementar o delivery de forma eficaz, sem perda de qualidade e de modo funcional, gerando uma experiência de consumo para os clientes da marca. Para tanto, atuou na criação de copos de isopor personalizados, sacos de papel reciclável com imagem do Açaí Concept e de um sistema de entrega do produto em até 25 minutos.

Prêmio Personalidade do Franchising

O Prêmio ABF de Personalidade do Franchising foi entregue à Ricardo Bomeny, sócio e CEO da holding BFFC (Brazil Fast Food Corporation), um dos maiores grupos de alimentação fora do lar do Brasil, dono das marcas Bob’s e Yoggy, e franqueado de Pizza Hut e KFC. À frente da sua companhia desde 2001, o empresário foi presidente da ABF de 2009 a 2012, e do Conselho da entidade entre 2013 e 2022.

Bomeny e sua holding representam a excelência e a integridade do setor de franquias do Brasil. “Me sinto extremamente honrado por ter sido escolhido como a Personalidade do Ano pela ABF! Sempre acreditei no franchising brasileiro e tive a enorme oportunidade de desenvolver meus negócios dentro deste sistema, e mais ainda, por ter participado ativamente da ABF nos últimos vinte anos, sendo diretor da entidade, depois presidente e finalmente como presidente do Conselho! Dedico esse reconhecimento a todos os meus amigos, empresários, executivos e fornecedores ligados ao franchising e desejo que continuem investindo neste sistema para a geração de empregos, arrecadação de impostos, capacitação das pessoas, combate à corrupção e à desigualdade, aprimoramento da governança e sendo voz ativa na economia para construção de um Brasil mais competitivo para as futuras gerações!”.

Sobre a ABF

A ABF — Associação Brasileira de Franchising é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1987, que representa oficialmente o sistema de franquias brasileiro. O setor registra um faturamento anual superior a R$ 211,488 bilhões em 2022, mais de 184 mil operações e cerca de 3.000 marcas de franquias espalhadas por todo o Brasil. Além disso, o franchising brasileiro responde por aproximadamente 2,7% do PIB e emprega diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas. Atualmente com cerca de 1.650 associados e cobrindo todo o território nacional por meio da seccional Rio de Janeiro e de regionais (Centro-Oeste, Interior de São Paulo, Minas Gerais, Nordeste e Sul), a entidade reúne franqueadores, franqueados, advogados, consultores e demais fornecedores e stakeholders do setor. Não sendo um órgão regulador, o propósito da ABF é fomentar o franchising brasileiro, nacional e internacionalmente, para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo, íntegro e ético. A Associação dedica-se a aperfeiçoar o sistema de franquias brasileiro por meio da capacitação de pessoas em diversos cursos presenciais e on-line, do estímulo à inovação, da disseminação das melhores práticas, da representação junto às diversas instâncias públicas e divulgação dos resultados do setor.