Pague Menos & Extrafarma oferecem cerca 60 serviços de saúde em mais de 1.000 consultórios farmacêuticos

Além de testes essenciais como dengue, malária, Covid e influenza, os consumidores que procuram a rede de farmácias contam com a conveniência da teleinterconsulta e profissionais especializados

Por Deusarina Alves

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou uma norma que permite às farmácias realizarem exames de análises clínicas. No entanto, a Pague Menos & Extrafarma já oferecem serviços essenciais de saúde há quase dez anos, com o objetivo de torná-los acessíveis à população e garantir, principalmente, atendimento para aqueles que não possuem assistência médica — como é o caso de 77% dos brasileiros, de acordo com dados do IBGE. São mais de 1.100 consultórios farmacêuticos em todo o país, com salas exclusivas para atendimento de saúde primária e, que indiretamente, auxiliam a desafogar o SUS.

Reconhecida como um dos maiores grupos do setor farmacêutico no país, a Pague Menos destaca-se por proporcionar saúde para todos com um preço acessível, disponibilizando testes de sífilis, dengue, malária, Covid e Influenza, chikungunya, PSA, hepatite C, zika, teste de gravidez Beta HCG, Vitamina D, Hemoglobina glicada, perfil lipídico, anemia, HIV, ácido úrico, TSH, entre outros que podem ser consultados clicando aqui. O agendamento é simples e existem duas maneiras de conhecer os serviços de saúde oferecidos pela Pague Menos & Extrafarma: acessar quais das mais de 1.600 lojas da empresa distribuídas pelo país contam com os consultórios farmacêuticos mais perto de você ou agendando diretamente pelo site em: Link.

Nesses espaços reservados, com a assistência do farmacêutico, os pacientes também têm acesso à teleconsulta, permitindo que esse cliente relate seus sintomas para um médico por meio de uma videoconferência. Se houver uma inflamação na garganta, por exemplo, o profissional especializado pode prescrever um antibiótico por meio de uma receita eletrônica, e o problema de saúde pode ser resolvido dentro da farmácia em questão de minutos. Essa abordagem visa simplificar o atendimento médico e torná-lo conveniente para os pacientes, sem renunciar à qualidade e assertividade, tornando prática a obtenção de cuidados de saúde adequados. Entre as especialidades dos médicos, estão clínico geral, nutricionista e psicólogo.

“Acreditamos que um Hub de Saúde em nossas 1600 farmácias pode ser a solução para oferecer acesso rápido e eficaz à saúde básica. Com a possibilidade de atendimento médico por teleinterconsulta, exames rápidos, medicamentos e acolhimento disponíveis nas farmácias locais, podemos ajudar a desafogar o atual sistema básico de saúde. Cerca de 80% dos atendimentos em prontos-socorros podem ser feitos remotamente, e essa é a nossa proposta revolucionária: simplificar e democratizar o acesso à saúde para milhões de brasileiros”, finaliza Renato Camargo, VP de Marketing e Relacionamento da Pague Menos & Extrafarma.

