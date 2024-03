Empreendimento em construção na Flórida planeja escola e hospital dentro da comunidade

Novo modelo residencial tem atraído compradores e locatários ao harmonizarem luxo e comodidades

Por Matheus Teixeira

A diversidade da Flórida atrai uma gama ampla de compradores e locatários de imóveis, o que cria um cenário favorável para aqueles que buscam apostar no mercado imobiliário. Além de um bom lugar para viver, há a procura por imóveis residenciais que apresentem comodidades e redefinam o estilo de vida nesta região dos Estados Unidos.

Este cenário, em que a conveniência encontra a excelência, tem feito os olhos dos futuros compradores de imóveis na Flórida brilharem. As pessoas têm esperado que as novas residências proporcionem uma paisagem bonita, arquitetura luxuosa, espaços que valorizem o meio-ambiente (como parques e praias) e tenham serviços de fácil acesso.

Para Daniel Ickowicz, diretor de vendas da Elite International Realty, que possui mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário na Flórida, a procura por imóveis que ressignifiquem o modo de viver representa um novo perfil de compradores. “Percebo que existe uma tendência na procura por imóveis que ofereçam um ambiente sereno e familiar em conjunto com facilidades de escolas, centros médicos e mercados próximos. Estas pessoas também desejam estar próximas de uma diversidade de parques, baías e atrações culturais, ou seja, anseiam por um refúgio acolhedor que equilibre a tranquilidade e a variedade de serviços que a Flórida tem para oferecer”, comenta Ickowicz.

Um dos exemplos dessa nova tendência é um empreendimento residencial que terá escola, mercados e até mesmo um hospital dentro da própria comunidade. O ONE Park Tower é um projeto de Turnberry Development estrategicamente posicionado entre as cidades de Miami e Fort Lauderdale que está em construção. Situado ao sul de Aventura, nas proximidades das comunidades de Bay Harbor Islands e Sunny Isles Beach, este empreendimento faz parte do SoLé Mia, uma comunidade planejada que abrange 184 acres e transcende o convencional ao propor um conceito não apenas de lar, mas uma verdadeira “cidade dentro da cidade”.

O projeto desta construção incluí ainda jardins projetados por Enzo Enea e uma Crystal Lagoon, paraíso das águas o qual os moradores poderão desfrutar dentro da comunidade, que contará com um ambiente arenoso, águas cristalinas, cabanas privadas e uma variedade de atividades aquáticas.

Este novo padrão de moradia na Flórida representa não apenas uma evolução no mercado imobiliário, mas também uma mudança de paradigma na forma como as pessoas enxergam o conceito de lar. Empreendimentos como o One Park Tower, o futuro da habitação se mostra cada vez mais conectado, prático e centrado nas necessidades e desejo dos seus moradores.