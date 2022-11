O trauma de animais que viveram com ‘acumuladores de pets’

“Rufus já seria lembrado até o fim dos meus dias, mas agora ficou gravado”, declarou o tutor sobre fazer o desenho.

A história com final feliz, no entanto, está longe da realidade de outros animais.

Rufus, que até hoje tem sequelas e traumas, veio de um local que ficou conhecido como Casa da Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, no Recife.

Com denúncias e ordem de despejo, entraram em ação o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria-Executiva dos Direitos dos Animais (Seda), a Secretaria de Saúde do Recife e o Centro de Vigilância Animal (CVA), além de projetos sociais, ONGs e ativistas.

Os ativistas denunciaram através do poder público, de emissoras de TV locais, e toda a comoção se repetiu, inclusive porque uma das inquilinas, já idosa com problemas de saúde, foi encontrada morta no chão tempos depois, com os animais ao redor dela.

“Mas esses são acumuladores do bem. E tem os acumuladores do mal, como o caso dessas mulheres, que além de criar um número muito maior do que o espaço permite, o faz em condições insalubres e ainda maltratam de forma agressiva os animais”, esclarece Laura, cofundadora do projeto SOS Amigo dos Animais, que trabalha com resgates, cuidados e adoções de animais abandonados na Região Metropolitana do Recife.

A advogada ressalta ainda que os problemas de acúmulos dos cães são bastante comuns em Pernambuco porque muitas pessoas, principalmente as que têm condições financeiras mais humildes, se esforçam para ajudar os animais, sem contar com apoio.

“Elas dão o melhor de si, passam necessidade para não deixar faltar nada para os bichos, mas quando outras pessoas veem que tem aquele determinado protetor animal em um lugar, acaba sempre ‘descarregando’ mais um na conta”, afirma.

“E cada vez mais esses protetores estão com suas casas repletas de cães e gatos, sem ninguém ajudar. O que não se leva em consideração é a saúde mental desses defensores, que ficam prestes a enlouquecer de tanto estresse, com uma carga tão pesada. Muitos perdem o controle ou se afastam para não perder a vida própria e a saúde mental”.

Um exemplo disso é Pollyanna Barros, defensora à frente do projeto Cats Recife, que cuida de mais de 38 gatos em estados graves de saúde, e cuja mãe, Auristela de Barros e Silva, de 73 anos, cuida de mais de 35 cães dentro de sua própria casa – com graves riscos da estrutura despencar.

Pollyanna costuma pedir ajuda financeira aos seguidores nas redes sociais para arcar com as despesas, e são comuns os posts que ela faz à beira do desespero causado pela situação.

‘Abrigos podem ser uma porta para o inferno’

Com envolvimento histórico na causa em Pernambuco, Goretti Queiroz alerta para os riscos de manter abrigos sem estruturas, na tentativa de ajudar.

“Se o espaço não tem como separar os animais e oferecer uma qualidade de vida melhor do que ele teria na rua, não faz sentido porque eles vão brigar até se matar de forma violenta, sem falar no risco de um transmitir doenças para os outros”, disse a protetora.

“Tentamos defender o conceito de cães comunitários, onde os animais que vivem em determinados bairros são amparados pela população com uma casinha, comida e medicamentos. E os cães adotados por empresas, com direito a crachá e tudo, naquelas maiores. A ideia de o protetor querer colocar os cães no abrigo é compreensível pela boa intenção, mas muitas vezes o abrigo, que deveria ser um paraíso para ele ao tirar o animal da rua, pode se tornar uma porta para o inferno”.

Somando mais de 50 mil castrações em 15 anos de ativismo, Goretti defende a esterilização em massa desses animais.

“Toda semana arrecadamos dinheiro para fazer o que chamamos de mutirões, que são aquelas castrações de vários cães e gatos no mesmo dia. Não podemos esperar eles serem doados para isso, tem que castrar para depois doar.”

Laura acrescenta que a castração pediátrica dos animais, antes de atingirem a maturidade sexual, é fundamental tanto para o combate ao abandono de filhotes nas ruas, quanto para a prevenção e controle de muitas doenças degenerativas.

“É uma medida que em outros locais funciona muito, mas em Pernambuco as pessoas não concordam. Recife é atrasado em termos de castração. Fizeram um hospital veterinário público que não tem médicos ou equipamentos suficientes.”

Ambas concordam, ainda, que o problema de não ter dados disponíveis para formar uma estatística sobre abandono dificulta o trabalho dos protetores.

“Como não temos uma pesquisa oficial feita pelas prefeituras, seria interessante se aqueles agentes de saúde ou vigilantes que fazem visitas domiciliares perguntassem nas casas quantos animais têm, e naquela determinada rua quantos vivem soltos. Assim, anotando isso, chegaríamos num número aproximado para planejar as castrações de todos e atender com serviços veterinários os que ficam nas ruas”, explica Goretti.

“Realizo um trabalho voluntário com um projeto de abandono de gatos em um ponto de zona nobre de Recife. Estamos contabilizando, há quase um ano, quantos estão sendo largados para morrer, e são centenas”, diz Laura.