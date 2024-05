Sebrae/MT e parceiros assinam termos de cooperação técnica para promover a internacionalização dos pequenos negócios

Programa de acesso ao mercado internacional visa incentivar a competitividade por meio de mentorias, capacitações e consultorias aos empresários mato-grossenses

Da assessoria

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) lançou em Cuiabá, nesta terça-feira (07), o programa de internacionalização ‘Meeting Comex’, com o objetivo de promover aos pequenos negócios mato-grossenses o acesso ao comércio internacional por meio de mentorias, capacitações e consultorias. Durante o evento, termos de cooperação técnica foram assinados com instituições parceiras para apoiar os empreendimentos que desejam importar ou exportar.

A ação contou com a assinatura dos Correios, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec-MT), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Federação das Associações Comerciais e Empresarais do Estado de Mato Grosso (Facmat) e Porto Seco.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MT e presidente da Facmat, Jonas Alves, ressaltou durante o evento a importância de fortalecer os pequenos negócios por meio do incentivo de acesso ao mercado internacional.

“O Sebrae Mato Grosso atua fortemente no fomento aos pequenos negócios e no processo de internacionalização também é extremamente importante a nossa atuação, para desenvolver e envolver as micro e pequenas empresas no contexto da importação e exportação, especialmente em Mato Grosso. É ótimo ver o esforço e a consciência para incluir esses empresários no crescimento e prosperidade da região. O Sebrae desempenha um papel crucial nesse processo e é encorajador ver pessoas comprometidas com esse objetivo”, disse.

O lançamento do ‘Meeting Comex’ em Cuiabá encerrou o ciclo de primeiros encontros realizados em todo o estado. Anteriormente, o programa de internacionalização do Sebrae/MT foi apresentado para empresários dos municípios de Sorriso, Sinop, Cáceres, Tangará da Serra e Rondonópolis. A diretora Superintendente do Sebrae/MT, Lélia Brun, reforça que as ações promovidas em conjunto são importantes para elevar a competitividade dos pequenos negócios.

“Quando falamos de internacionalização, falamos de desenvolvimento e fomento a novos mercados para os pequenos negócios. O Sebrae Mato Grosso não mede esforços para ajudar e apoiar os empreendedores na sua jornada de internacionalização que vai além de importar ou exportar, mas também na questão de processos de inovação, gestão, qualificação e preparo para este pequeno negócio acessar outros mercados”, afirmou a diretora.

O diretor Técnico do Sebrae/MT, André Schelini, ressaltou que o número de pequenos negócios exportadores ainda é muito baixo no país e no estado e que as parcerias entre as instituições irão facilitar o acesso, principalmente de setores com potencial de exportação na cadeia produtiva, como alimentos e bebidas.

“O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, mas somente 11 mil pequenos negócios exportam no país. Mato Grosso também exporta boa parte de sua produção, porém temos menos de 250 pequenos negócios exportando e cerca de 380 importando, num universo de cerca de 450 mil pequenos negócios no estado. Então o cenário de pequenos negócios atuando no comércio internacional ainda é pouco expressivo. Por isso, precisamos colocar os empreendedores dentro destes processos e facilitar estes acessos”, explicou.

Instituições parceiras

Segundo Edilson Pereira Nery, Superintendente Estadual dos Correios em Mato Grosso, a parceria com o Sebrae/MT fortalece a internacionalização dos pequenos negócios.

“É um compromisso contínuo para auxiliar os micros, pequenos e médios empresários a expandirem suas atividades para o mercado internacional. A possibilidade de vender produtos para outros países e adquirir produtos do exterior é uma oportunidade valiosa para o crescimento e desenvolvimento desses empresários”, destaca.

Silvio Rangel, presidente da FIEMT, ressaltou a importância da parceria estratégica entre a Federação das Indústrias e o Sebrae/MT para fortalecer a internacionalização dos pequenos e médios negócios e as indústrias em todo estado.

“Entendo que a cooperação com o Sebrae pode abrir portas para novos mercados e tecnologias, impulsionando o desenvolvimento e crescimento da indústria no estado. É realmente um novo marco e uma preocupação importante para avançar o desenvolvimento estadual. Essa iniciativa certamente trará benefícios significativos para as indústrias de Mato Grosso”, falou.

Capacitação para internacionalizar

O analista de Mercado e Negócios Internacionais do Sebrae/MT, Mirael Praeiro, afirmou que, durante todo o ano, ações como encontros de empresários, rodadas de negócios, workshops, webinars, feiras e missões técnicas serão realizados para incentivar o acesso ao mercado internacional e estimular o micro e pequeno empresário por meio de orientações especializadas.

“Nosso objetivo com o apoio destes parceiros é fortalecer o ecossistema de comércio internacional do Estado, principalmente em relação ao mercado de fronteira [países andinos]. E de forma inovadora, o programa vai atuar no fortalecimento do aumento da pauta exportadora, e também na busca pela melhoria da competitividade e produtividade, por meio da importação de equipamentos e novas tecnologias para as empresas”, explicou o analista.

O analista ressalta que o empresário poderá acessar o programa e se preparar para acessar o mercado global. “Ele já inicia com uma mentoria gratuita com especialistas, onde irá receber todas as orientações e direcionamentos referentes ao seu negócio, para tomada de decisão sobre importar ou exportar. Independente do produto ou serviço, o empresário vai ter todas essas possibilidades de ganho dentro da sua empresa”, comenta.

Para os empresários que desejam participar do programa de Internacionalização do Sebrae/MT, mais informações podem ser obtidas nas agências espalhadas pelo estado. Os interessados também poderão acessar o link para preencher a ficha técnica do programa.

“Após o preenchimento da ficha técnica do programa, o empresário irá receber o primeiro atendimento do Sebrae. Nosso objetivo é ter o maior número de empresas cadastradas e atender a todos que tenham interesse em buscar o mercado internacional, quem tiver qualquer dúvida poderá mandar e-mail para o internacional@mt.sebrae.com.br que iremos atender”, finalizou o analista.

Sebrae/MT