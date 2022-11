Recital Solidário Canto Alegria promove espetáculo beneficente

Da Assessoria

São 17 anos de Recital Solidário Canto Alegria e mais de 100 mil brinquedos arrecadados e doados a centenas de crianças carentes. Essa é a história deste evento que já é marca na capital mato-grossense. A 17º edição traz o espetáculo Encanto Sertanejo, com ingressos beneficentes no valor de R$ 70, vendidos na Escola do Farina.

O grande encontro será promovido no dia 22 de novembro, às 20 horas, no Teatro Zulmira Canavarros com apresentações dos artistas Renato Braga, Maria Moraes, Milton Martin, Renato e Rinaldo Viola, Maestro e Marechal, Paraúna, Sinval & Sabino, Kawender, Luiz do Berrante e Farina, com produção do Gabriel Junior e da Regente Sônia Mazetto.

“Mostraremos ao público um pouco da alma sertaneja do povo brasileiro, por meio da apresentação de músicas clássicas deste gênero, mescladas com composições do grupo criadas na mesma linha. Será uma noite linda, cheia de solidariedade e encanto”, afirma a idealizadora do projeto Sonia Mazetto.

Com o recurso arrecadado no evento, serão comprados brinquedos para doação no Natal Solidário. A meta para 2022 é doar 10 mil brinquedos. As pessoas interessadas em contribuir com brinquedos novos, e mesmo usados em bom estado, podem levar a doação ao Grupo Gazeta (R. Professora Tereza Lobo, 30 – Alvorada, Cuiabá – MT, 78048-425) ou no Mirante das Águas (R. Brasília, 2010 – Jardim Potiguar, Várzea Grande – MT, 78110-768).

O Encanto Sertanejo tem apoio do Grupo Gazeta de Comunicação, patrocínio da Escola do Farina, Agro Excelência, Grupo Lasil e Mirante das Águas e apoio solidário da BPW Várzea Grande, Rotary Club Distrito 4440, Assembleia Legislativa de MT e Teatro Zulmira Canarravos.