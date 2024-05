Cuiabá registra primeiro atendimento simultâneo no mesmo hospital de dois pacientes infartados

Única no Estado, Sonicardio oferece duas salas de hemodinâmica em um mesmo hospital

Por Patricia Xavier

Em um momento de atendimento rápido e coordenação eficaz, a Sonicardio Hemodinâimica promoveu um feito inédito no estado de Mato Grosso quando dois pacientes infartados foram atendidos simultaneamente, pelo SUS, salvando assim duas vidas ao mesmo tempo. Os procedimentos de angioplastia primária foram possíveis graças às duas salas de hemodinâmica em plena atividade instaladas no Hospital Geral de Cuiabá (HG).

A equipe médica recebeu um chamado urgente do pronto atendimento, no dia 02 de maio, indicando a chegada de dois pacientes com sintomas de infarto. Surpreendentemente, os pacientes estavam lotados em lugares diferentes e chegaram juntos ao HG. Um paciente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital, e o outro de um município próximo.

Os profissionais de saúde da Sonicardio responderam imediatamente, preparados para enfrentar o desafio de tratar duas emergências cardíacas críticas ao mesmo tempo. O corpo clínico agiu com precisão e coordenação. Ambos os pacientes foram rapidamente avaliados e encaminhados para os procedimentos necessários.

“Como responsáveis por um centro de cardiologia de alta complexidade sabíamos que este momento de tratar dois pacientes com infarto ao mesmo tempo chegaria. E o fato aconteceu no mesmo mês em que a segunda máquina foi inaugurada. É um grande orgulho para toda a equipe da Sonicardio. Estamos preparados tecnicamente para realizar esse tipo de trabalho e conseguimos oferecer assistência ágil e de qualidade para esses pacientes”, destacou o Dr. Danilo Arruda Júnior, diretor técnico da Sonicardio.

De acordo com o Dr. Marcos Vinicius da Silva, é gratificante para um cardiologista poder oferecer o tratamento padrão ouro para os pacientes. “A Angioplastia Primária (feita no contexto do infarto agudo) salva vidas, reduz mortalidade, oferece qualidade de vida, permite o retorno do paciente com maior rapidez para sua rotina. Se não fossem as duas salas em plena atividade, teríamos que escolher quem seria tratado primeiro, e no infarto não há tempo a perder, tempo é vida”, destacou Dr. Marcos.

Após receberem tratamento intensivo, ambos os pacientes estão se recuperando bem e esperam retornar às suas vidas normais em breve.

Sonicardio

Com a expansão de mais uma sala de hemodinâmica de última geração, a Sonicardio se torna a primeira e única clínica do estado a oferecer duas salas de hemodinâmica em um único hospital. A clínica já tem instalada, também, uma sala de hemodinâmica na Santa Casa de Cuiabá.

A Sonicardio reafirma seu compromisso com a saúde cardiovascular da comunidade, investindo em instalações de ponta, tecnologia avançada e equipes médicas altamente qualificadas.

O corpo clínico é formado por médicos cardiologistas especializados em hemodinâmica e cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular e neurointervencionista.

Para mais informações sobre os serviços oferecidos pela Sonicardio, entre em contato pelo telefone: (65) 3021-8300 ou siga no Instagram @sonicardio.