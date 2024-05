Desenvolvimento econômico de Sorriso impulsiona volume de imóveis comerciais na cidade

Cenário de constante crescimento econômico, comercial e empresarial ainda tem colocado o município como uma das três cidades que mais se desenvolvem do interior do Mato Grosso

Por Hamilton Zambiancki

A cidade de Sorriso tem se tornado um verdadeiro destaque, quando o assunto é desenvolvimento do interior do Estado do Mato Grosso. Ainda que a economia do município esteja diretamente relacionada ao agronegócio, sendo o cultivo da soja a principal atividade, o comércio também vem sendo visto como um motor econômico potente da cidade.

O bom momento tem resultado, inclusive, em uma onda crescente de novas empresas no município, ocasionando uma verdadeira evolução empresarial. Para se ter uma noção, só em 2023, o município foi responsável pela geração de quase 4 mil novos negócios, sendo os setores de vestuários e acessórios, salões de beleza e lanchonetes como os que mais se destacaram. Esse boom de empresas reforça a expectativa do Produto Interno Bruto (PIB) cresça aproximadamente 9% em relação ao ano anterior, alcançando cerca R$ 17 bilhões neste ano.

O cenário positivo ultrapassa, ainda, diversas fronteiras. Além das empresas consideradas ‘pratas da casa’, ou seja, criadas por empresários do próprio município, marcas que atualmente são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente têm enxergado Sorriso como um ambiente extremamente propício para a expansão de suas operações.

“Com essa conjuntura, temos percebido que investidores sorrisenses têm direcionado cada vez mais seus olhares para o setor imobiliário e percebendo que, com esse progresso empresarial, o retorno com a locação de espaços comerciais na região, por exemplo, pode ser significativamente positivo”, afirma o CEO da Foco Negócios Imobiliários, uma das principais imobiliárias do interior do Estado do Mato Grosso, Tiago Borba.

Ainda segundo ele, o constante e perceptível crescimento econômico, comercial e empresarial tem colocado Sorriso como a terceira maior economia do Estado e uma das três cidades que mais se desenvolvem do interior do Mato Grosso, ao lado de Sinop e Lucas do Rio Verde. Com isso, a cidade tem feito parte de um trio de municípios que, estrategicamente localizados na região centro-norte do estado, têm se tornado um dos polos mais atrativos para investidores e empreendedores.

“A oferta de imóveis para locação acompanha de perto essa demanda crescente, proporcionando oportunidades tanto para os empreendedores locais quanto para aqueles que buscam investir em um mercado em constante evolução”, analisa o especialista em negócios imobiliários.

Fomento às pequenas e médias empresas

Nos últimos anos, Sorriso passou a se configurar, também, como um dos municípios que mais fomentou o empreendedorismo local. Em 2022, por exemplo, ela se configurou entre as 10 cidades que mais estimulou crédito às micro empresas, segundo levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Mato Grosso.

“Uma vez que o município incentiva a criação de novos negócios, o setor imobiliário, que hoje é visto como um dos mercados mais seguros, também se aquece, pois, com mais empresas abrindo, mais é a demanda por pontos comerciais”, finaliza Tiago Borba.

Foco Negócios Imobiliários