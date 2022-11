MT estima o registro de 1.030 casos de câncer de próstata por ano entre 2020 e 2022

A médica Lais Cristhine explica que o diagnóstico precoce é a melhor forma de obter melhores chance de cura e fala sobre alguns mitos e verdades sobre os tratamentos

Da Assessoria

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) aponta que, dos 1.030 novos casos de câncer de próstata para o triênio 2020-2022 em Mato Grosso, cerca de 190 são referentes a casos diagnosticados somente em Cuiabá. A doença é uma das que mais afeta o público masculino no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

O problema é que o exame que detecta precocemente o câncer de próstata ainda é um grande tabu para os homens. Diante deste cenário, é que anualmente realiza-se a campanha “Novembro Azul”. Laís Cristhine Santos, médica oncologista da clínica da Oncolog, afirma que o diagnóstico precoce é a melhor forma de conseguir combater o problema e obter maiores chances de cura.

Vale lembrar, que mesmo com a ausência de sintomas, a idade recomendada para procurar iniciar o acompanhamento médico preventivo é normalmente aos 50 anos e 45 anos para aqueles com histórico familiar ou sintomas. “É uma doença de evolução silenciosa na fase inicial. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce, sendo crucial também ficar atento aos sintomas como irregularidades urinária”, avalia a médica.

Em casos avançados, ainda de acordo com Laís Santos, esse tipo de câncer pode provocar sangue na urina, sensação de cansaço, tontura, insuficiência renal, infecção generalizada, dores nas costas e nas pélvis. “Quanto mais cedo realizado o diagnóstico, mais condições de combater da melhor forma, com um tratamento adequado, teremos. É preciso estar atento sempre”, avalia.

Os exames que rastreiam o câncer de próstata são a dosagem do PSA e o toque retal. Visto isso, o ideal é que ambos sejam realizados, já que a combinação dos métodos aumenta as chances de um diagnóstico precoce. Já o tratamento é feito conforme o estado clínico do paciente e estágio da doença, podendo variar entre bloqueio hormonal, quimioterapia, cirurgia e radioterapia.

No caso de dúvidas sobre conteúdos duvidosos na internet ligados a remédios milagrosos, chás e alimentos que podem prevenir ou até mesmo levar à cura do câncer, um médico deve ser procurado para possível orientação antes de fazer qualquer uso sem prescrição médica. No entanto, a oncologista Laís Cristhine esclarece alguns mitos e verdades que circulam no meio digital.

Confira alguns mitos e verdades explicados pela médica oncológica sobre o câncer de próstata para tirar dúvidas

Já existe exame que elimine a necessidade do toque retal?

Não. Temos uma hierarquia na realização dos exames para o diagnóstico do câncer de próstata, sendo feito primeiro o toque retal e o PSA, depois partimos para os exames de imagens.

O sedentarismo pode aumentar o risco para o desenvolvimento do câncer de próstata?

A falta de atividade física não só aumenta as chances de ter próstata, como outras neoplasias.

PSA baixo é sinal de não ter câncer de próstata?

Existem alguns tumores que não acarretam uma elevação importante do PSA, então a avaliação não pode ser conduzida apenas por esse exame.

Chá verde e remédios caseiros funcionam como forma de prevenir o câncer de próstata?

Não existem remédios caseiros para o tratamento do câncer de próstata! O chá verde não pode retardar a doença, isso não tem comprovação científica.

Alimentação balanceada pode reduzir o risco do câncer

A alimentação saudável, no geral, ajuda a prevenir o câncer de próstata. A ingestão de alimentos ricos em fibras, consumo maior de carnes brancas ao em vez da carne vermelha estão relacionados a hábitos de vida que protegem contra o desenvolvimento de câncer.