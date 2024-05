Ex-procurador mato-grossense recebe homenagem nacional por ações em defesa ao meio ambiente

Luiz Alberto Esteves Scaloppe foi condecorado pela ABRAMPA, em Belém-PA

Da assessoria

O procurador de justiça aposentado Luiz Alberto Esteves Scaloppe foi homenageado nacionalmente pela Associação de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA). O reconhecimento recebido da instituição é resultado das ações notáveis em defesa do meio ambiente, desenvolvidas quando atuava pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).

A honraria foi entregue ao mato-grossense, no final de maio, durante a 22ª edição do Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente, realizado em Belém-PA, de 24 a 26 de abril. O Evento contou com mais de 30 especialistas, acadêmicos, profissionais do direito, autoridades governamentais e representantes da sociedade. O encontro teve como ponto central do debate o tema “Amazônia e Mudanças Climáticas: uma atuação socioambiental estratégica e integrada”.

Durante a programação do congresso, Scaloppe foi um dos chamados ao palco para receber a homenagem que atesta a eficiência do trabalho efetuado em busca da preservação ambiental. “Sou profundamente grato, mais do que possam imaginar, por esta homenagem. Vou entendê-la como uma aprovação do trabalho em favor do meio ambiente e pelo bem da vida, durante 43 anos no Ministério Público e 40 no magistério”, discursou o procurador aposentado.

O trabalho de Scaloppe como procurador representou, por muitos anos, o modelo de atuação defendido pelo presidente da ABRAMPA, Alexandre Gaio, que destacou a necessidade do MP fazer cumprir a responsabilização dos infratores. “É preciso consolidarmos um novo modelo de atuação e aperfeiçoarmos a forma de cumprimento dos mandamentos constitucionais de proteção ao meio ambiente dirigidos ao Ministério Público”, disse Gaio.

Emocionado com a homenagem, o procurador aposentado também enfatizou a importância das pessoas comprometidas na luta pela defesa da natureza trabalharem de forma conjunta. “Há que se lembrar sempre de que a luta pela qualidade da vida não é somente diplomática. Os inimigos da preservação, do meio ambiente saudável, são fortes e muitos se unem para produzir destruição e socializar ignorâncias”, alertou.

O CONGRESSO

O evento, promovido pela Associação de Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA), em correalização com o Ministério Público do Estado do Pará MP-PA), teve como objetivo principal fomentar um debate qualificado sobre os principais problemas e desafios socioambientais no Brasil, e os possíveis caminhos e estratégias para o seu enfrentamento, o que inclui pesquisas, estudos e experiências exitosas.

A programação abordou, em oito painéis, temas diversos como a criminalidade ambiental organizada, o acesso à justiça ambiental, o combate ao desmatamento e à grilagem de terras públicas, a responsabilidade socioambiental na cadeia produtiva, papel do Ministério Público, entre outros assuntos de relevância na área.

Dialum