Minissérie “The White Lotus” e série “Ted Lasso” são os destaques do “Emmy Awards 2022”

Confira a lista de vencedores do prêmio que é considerado o “Oscar da TV”

Por Karine Andrade

Aconteceu na noite desta segunda-feira (12.09) a cerimônia de premiação do “Emmy Awards 2022”, o prêmio que é considerado o “Oscar da televisão”. A festa, que rolou em Los Angeles, nos Estados Unidos, premiou os principais nomes da TV e do streaming no último ano.

O destaque do Emmy Awards ficou por conta da minissérie “The White Lotus”, da HBO. A produção, que levou 5 troféus, mostra a convivência de empregados e hóspedes em um resort de férias, durante um final de semana.

Outra série vencedora da noite foi “Ted Lasso”. O seriado, da Apple TV, que mistura drama e comédia, levou 4 estatuetas.

As séries “Succession” e o seriado coreano “Round 6” também garantiram alguns troféus.

Confira abaixo a lista dos vencedores do “Emmy Awards 2022”:

[ lista com categorias e vencedores aqui ]