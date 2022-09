Julio Campos percorre regiões Leste e Noroeste de MT e defende causa pet

Da Assessoria do candidato

A menos de 15 dias para o dia das eleições, o candidato a deputado estadual Julio Campos (União Brasil) percorreu, no domingo (18.09), seis municípios e se reuniu com eleitores e apoiadores da campanha. O postulante apresentou as propostas que, sendo eleito, vai colocar em prática na Assembleia Legislativa, como, a causa pet.

“Vamos apoiar a criação de hospitais veterinários públicos, além de realizar campanhas de castração de animais em todo estado”, disse em uma das reuniões que realizou com apoiadores.

O senador Jayme Campos (União Brasil), que é irmão do candidato a estadual, também acompanhou os compromissos políticos da campanha realizados nas regiões Noroeste e Leste do Estado.

O parlamentar destacou o fato de que ele e o irmão são bem recebidos pela população, independente de qual seja a região do estado. “Graças a Deus somos respeitados por conta da honestidade e integridade. Temos história em Mato Grosso, e fazemos política para nosso povo com seriedade”, explanou o senador Jayme Campos.

Os municípios visitados por Julio Campos e o irmão foram Juína, Castanheira, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Glória D’Oeste e Porto Esperidião.

O postulante tem aproveitado as visitas para fazer o tradicional e importante corpo a corpo. Nos encontros com eleitores, empresários e autoridades locais, Julio Campos tem apresentado as propostas que colocará em prática na Assembleia Legislativa.

Entre elas estão a regularização fundiária urbana e rural, centros de acolhimentos para idosos, centros de tratamentos para dependentes químicos e a expansão da Universidade Estadual de Mato Grosso para Cuiabá e Várzea Grande.