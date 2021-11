Hemocentro Itinerante SAS Brasil – Drogarias Pacheco chega em Goiânia

Por meio de uma carreta adaptada, o banco móvel de sangue levou a ação para o Rio de Janeiro e Minas Gerais e também vai percorrer Brasília

O Grupo DPSP, união das marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, se aliou a SAS Brasil, uma startup social, para uma iniciativa inovadora: o Hemocentro Itinerante SAS Brasil – Drogarias Pacheco, que está rodando por cidades de três estados brasileiros – Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal – em uma carreta totalmente adaptada para funcionar como centro de coleta, com todos os protocolos de higiene necessários para garantir a segurança das doações.

“Esse é um projeto pioneiro que nos enche de orgulho pela sua relevância e abrangência. O número de doações reduziu muito durante a pandemia e o hemocentro itinerante se propõe a reverter esse cenário. É a primeira vez que uma rede de farmácias viabiliza uma ação como essa no país. Por meio da carreta, estamos aproximando os hemocentros de locais com amplo movimento, estimulando ainda mais pessoas a realizarem esse gesto de solidariedade tão importante e necessário”, ressalta Andrea Sylos, Diretora Comercial e Marketing do Grupo DPSP.

A carreta começou seu percurso no estado do Rio de Janeiro, onde esteve de 13 de setembro a 15 de outubro. Depois, foi a vez de Minas Gerais, onde ficou de 19 de outubro a 12 de novembro. Durante a temporada mineira, o banco móvel de sangue alcançou a marca de mais de mil doações, totalizando cerca de 500 litros de sangue arrecadados, com um potencial de beneficiar mais de quatro mil pacientes.

“Para a SAS Brasil, poder fazer parte de uma ação focada em um objetivo tão importante, é uma maneira nobre de usar nossa estrutura além das expedições. Ter parceiros como o Grupo DPSP, que acreditam na importância de ações como essa, faz com que o impacto das nossas Unidades Móveis seja ainda mais amplificado”, afirma Adriana Mallet, médica e CEO da SAS Brasil.

No site do SAS, clique aqui, estão as informações detalhadas sobre os locais onde o Hemocentro Itinerante SAS Brasil – Drogarias Pacheco estará presente em cada etapa do trajeto, além de todas as condições e restrições para a doação. Em Goiânia, a carreta do Hemocentro Itinerante estará estacionada na Praça Universitária (Setor Leste Universitário).

Como doar:

Entre os requisitos básicos para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar descansado e alimentado no momento da doação e apresentar documento original e oficial com foto.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelo vírus da Covid-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação.

Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção por Covid-19 são considerados inaptos pelo período de 14 dias, após o último contato com essas pessoas.

Em virtude da pandemia, o candidato que apresente qualquer sintoma respiratório, mesmo leve, deve aguardar 30 dias após a recuperação para doar.

