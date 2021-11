Hospital Geral de Cuiabá alerta para prematuridade de recém-nascidos

Publicado por: Rosano Almeida

Por Soraya Medeiros

Em todo o mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuras todos os anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). No Brasil, a estimativa é de que, anualmente, 340 mil bebês nasçam antes de completar 37 semanas de gestação. Ainda de acordo com o levantamento, a prematuridade é considerada a principal causa de morte em crianças nos primeiros cinco anos de vida no país.

Pensando nisso, o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) alerta sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, informando sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para sua família e para a sociedade.

O coordenador da UTI Neonatal do Hospital Geral, Dr. Afrânio Batista explica que um bebê que nasce prematuro, poderá desenvolver problemas respiratórios, infecções e problemas relacionados à nutrição. Entre as causas que podem levar ao parto prematuro, estão a hipertensão materna (pressão alta) e infecções.

“Queremos chamar a atenção sobre a importância desse tema, refletindo sobre a qualidade do atendimento oferecido aos nossos prematuros e às suas famílias e também pedir que as mulheres que estão amamentando e tem excesso de leite materno para que doem para o nosso banco de leite”, afirma Afrânio.

São considerados prematuros, ou chamados de pré-termos, os bebês que nascem antes de completar 37 semanas de gestação. Esses pequenos têm diversas peculiaridades e demandam de assistência constante, pois têm órgãos frágeis, baixo peso e ainda não estão completamente formados.

Em 2020, a equipe do Hospital Geral realizou 1.633 partos normais e cesáreos, desses 12% foram prematuros. Já nos oito primeiros meses de 2021, já foram realizados 959 partos normais e cesáreos, sendo 11% deles de bebês prematuros.

A dona de casa, Isabela Pereira, 26 anos, faz parte dessa estatística de atendimento promovido pela equipe multiprofissional do Hospital Geral. Ela teve seu filho prematuramente em agosto de 2020, o pequeno Davi, passou pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) e hoje está muito saudável. “Só tenho que agradecer, pois o Davi recebeu todos os cuidados necessários para o seu desenvolvimento, o que incluiu os serviços de pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros”.

Isabela conta que sua gravidez estava normal e ao fazer um ultrassom foi diagnosticada que estava com perda do líquido amniótico e infecção urinária. Devido a isso, o filho não estava recebendo os nutrientes e oxigênio necessários, por isso foi preciso fazer o parto prematuro. “Recebi todo o suporte para o tratamento do meu bebê que nasceu com 35 semanas e 1,300 Kg. Hoje, ele pesa 8,5 kg e Isabela não se cansa de agradecer o atendimento da equipe do HG, que foi essencial para a evolução da saúde do Davi”.

O pediatra ressalta que para cumprir sua missão na assistência à maternidade, o HG investe na gestão para manter atendimento seguro, de qualidade e humanizado também aos bebês que nascem prematuramente, na unidade hospitalar, que atende casos de gravidez de alto risco. “Lembramos que o Hospital dispõe de atendimentos 24 horas por dia, atende todas as gestantes e é porta aberta para qualquer emergência obstétrica”.

Novembro Roxo

O chamado Novembro Roxo é um mês internacional de sensibilização para a prematuridade. É um mês inteiro dedicado a ações e eventos ligados ao tema. O objetivo é promover uma série de atividades para conscientizar a população brasileira e chamar a atenção para a causa. O Dia Mundial da Prematuridade é lembrado em 17 de novembro.

