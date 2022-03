Fort Atacadista promove ações com população para celebrar sua chegada à cidade de Jundiaí

Com inauguração marcada para o próximo dia 23, Fort Jundiaí é a primeira loja da rede de atacarejo do Grupo Pereira no estado de São Paulo e 48ª no país

Publicado por: Rosano Almeida

Por Samira Sampaio

O Fort Atacadista, bandeira de atacarejo do Grupo Pereira, inaugura no próximo dia 23, em Jundiaí, sua primeira loja no estado de São Paulo e 48ª unidade no país. Para apresentar a marca e criar conexão com futuros clientes e comunidade local, a rede está promovendo uma série de ações de marketing em diferentes pontos da cidade, como projeções mapeadas da marca em pontos estratégicos e intervenções urbanas, além de um robusto plano de mídia.

Com o mote “Vem Ser Fort”, até sexta-feira, dia 18, o hotel Ibis Budget, no centro de Jundiaí, recebeu projeção mapeada convidando a população para a inauguração da loja. Além disso, a partir de sexta-feira, por cinco noites consecutivas, a Caravana Fort tomou conta das principais ruas e avenidas da cidade com a circulação de quatro caminhões adesivados — três com a marca Fort Atacadista e um com a marca Vuon — que anunciarão a chegada da marca na cidade com um jingle especial, ressaltando os diferenciais da rede.

Fizeram parte ainda do plano de comunicação para a chegada do Fort Atacadista na cidade as blitzes no Parque Pet e no Jardim Botânico, ambas no sábado, 19, com atividades desportivas e apresentação do Vuon Card, private label do Grupo Pereira destinado a compras no Fort Atacadista. Após um pré-cadastro, basta fazer a retirada do cartão na loja, no dia da abertura. Além de oferecer benefícios exclusivos, facilidades para pagamento e ofertas personalizadas, o cartão é gratuito.

Outra iniciativa da rede é o Concurso Cultural Fort + Vuon, que, durante as blitzes, premiará 10 potenciais clientes com vales-compras no valor de R$ 500 cada um para uso no novo Fort Jundiaí.

Segundo Lucas Pereira, diretor de Marketing e Canais Digitais do Grupo Pereira, a estratégia de divulgação da chegada do Fort em Jundiaí previu um plano robusto em mídia digital, mídia exterior e TV, com múltiplas veiculações na Globo e na Record. “Investimos o dobro em mídia para a abertura em Jundiaí frente à média das últimas inaugurações”, completa.

Sobre o Grupo Pereira

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira celebra em 2022 seus 60 anos de história. Com 16 mil funcionários e 800 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal, o Grupo Pereira tem 93 unidades de negócio, sendo 28 lojas do Comper (rede de supermercados), 47 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), sete filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 10 lojas Sempre Fort (varejo farmacêutico) e um posto de combustível. Completando o ecossistema de soluções para o cliente, também fazem parte dos negócios do Grupo Pereira o braço logístico Perlog e o de serviços financeiros Vuon, que inclui o private label Vuon Card, com mais de 620 mil cartões emitidos, além de seguros e assistência odontológica.

Com a missão de oferecer uma experiência de compra positiva por meio de excelência no relacionamento com clientes, fornecedores e funcionários, o Grupo Pereira colabora com a sociedade por meio de diferentes programas socioambientais.