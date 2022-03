Eu Capacito: cursos online gratuitos para quem quer entrar no mercado gamer

Plataforma oferece cursos do Google, SoulCode, IDP, IBM, entre outros

Publicado por: Rosano Almeida

Por Jéssica Vieira

Para ajudar quem está começando no mercado gamer, o Eu Capacito, plataforma de cursos gratuitos do Instituto IT Mídia, oferece cursos online gratuitos do Google, SoulCode, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), IBM, entre outros.

De acordo com a Newzoo, o mercado global de jogos seguirá em alta e a tendência é que movimente mais de US$ 200 bilhões até 2023. Esse cenário gera oportunidades não só para os jogadores profissionais, mas também para quem sonha em produzir jogos digitais. São diversas áreas de atuação, como designer de games, desenvolvedor de software e animador.

A plataforma Eu Capacito tem o objetivo de criar uma legião de capacitados para a nova economia digital. São mais de 130 cursos, divididos em empreendedorismo, tecnologia, fluência digital e soft skills.

Confira cinco dicas de cursos:

O curso do Google aborda os conceitos básicos da programação. Tem carga horária de 1 hora. Acesse aqui.

Oferecido pelo IDP, possui carga horária de 5 horas. Introduz sobre a cultura gamer, habilidades, marketing, entre outros temas. Acesse aqui.

Você vai entender o conceito de Inteligência Artificial e como ela é aplicada na prática. O curso pertence à IBM e possui 1 hora e 35 minutos. Acesse aqui.

Com carga horária de 40 horas, o curso da SoulCode oferece introdução à computação, lógica e lógica de programação. Acesse aqui.

Voltado para o público maior de 50 anos em transição de carreira, o curso aborda, de forma inclusiva, introdução à computação, lógica e lógica de programação. Tem carga horária de 40 horas. Acesse aqui.

Sobre o Eu Capacito

O Eu Capacito é um projeto social que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital. Apoiado por diversas empresas da iniciativa privada, a plataforma Eu Capacito promove a capacitação profissional gratuita, focadas em habilidades de tecnologia, seja do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de conhecimento em outras áreas consideradas importantes para a vida corporativa ou empreendedorismo (soft skills). Criado pelo Movimento Brasil Digital, atualmente o projeto é liderado pelo Instituto IT Mídia, organização sem fins lucrativos dedicada a projetos educacionais de impacto na área de tecnologia da informação.