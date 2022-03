Grupo Carrefour Brasil contribui para o desenvolvimento sustentável de comunidades e a preservação dos ecossistemas do país

Produtos regionais se popularizam nas prateleiras de supermercados trazendo vantagens socioambientais

Itens típicos de biomas brasileiros, como a castanha de baru e o umbu, comercializados pelo Grupo Carrefour Brasil, contribuem para o desenvolvimento sustentável de comunidades e a preservação dos ecossistemas do país

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria do Carrefour

O incentivo à produção sustentável de alimentos tipicamente regionais é um importante caminho para a conservação dos biomas brasileiros. Por meio do fortalecimento e capacitação das famílias que vivem nesses espaços, a economia local também é impulsionada e novos mercados se abrem para os itens extraídos por essas comunidades. A castanha de baru, típica do Cerrado, e o umbu, da Caatinga, são exemplos desses produtos regionais que hoje já tem presença marcante nas prateleiras das lojas do Carrefour no Brasil.

“A nossa ambição é ser o varejista que dá preferência para a localidade. Hoje, já contamos com cerca de 9 mil itens regionais de mil fornecedores em nossas lojas, fruto de um intenso trabalho impulsionado pelo compromisso global do Grupo Carrefour — o Act for Food — de facilitar o acesso a itens produzidos de maneira social e ambientalmente sustentáveis aos nossos clientes”, explica Arnaud Dusaintpere, diretor comercial das células regionais do Carrefour Brasil. Dentro desse extenso sortimento de itens, enquanto o umbu é fornecido diretamente pela COOPERCUC (Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá), a castanha de baru é comercializada nas unidades do Carrefour por meio de uma parceria com a Central do Cerrado, cooperativa que reúne diversas organizações comunitárias.

Além desses dois itens, a Central do Cerrado fornece uma série de outros produtos para as lojas da rede, todos coletados por comunidades agroextrativista do Cerrado e da Caatinga com base na produção agroecológica e economia solidária. Dentre os cerca de 30 produtos que são disponibilizados hoje pela Central do Cerrado estão polpas de fruta congelada, pestos feitos com baru, urucum, óleo orgânico de coco de babaçu, geleias e doces orgânicos de umbu.

“As parcerias do Grupo Carrefour Brasil com cooperativas regionais são motivo de orgulho para a companhia. Por meio delas, contribuímos para o desenvolvimento socioeconômico das famílias e comunidades das regiões em que atuamos, incluindo ribeirinhos, quilombolas e indígenas”, explica Lucio Vicente, diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil. “Ao mesmo tempo, fortalecemos o Act for Food, compromisso que reúne uma série de iniciativas voltadas para a ampliação da oferta de produtos frescos e saudáveis em nossas lojas, respeitando e valorizando as regionalidades”, completa.

Parceria com cooperativas

Atualmente, a Central do Cerrado atende cerca de 5 mil famílias, com as quais desenvolve um projeto de capacitação com foco no aprimoramento de processos extrativistas e gestão dos negócios a fim de incorporar frutos nativos no varejo. Toda produção é feita com base em boas práticas de manejo e ancorada em orientações que garantam a sustentabilidade da produção combinando a conservação da biodiversidade e das paisagens nativas com geração de alimentos e renda para as comunidades locais.

Na produção de castanha de baru estão envolvidas famílias de doze municípios do Vale do Urucuia, em Minas Gerais, ligadas à cadeia produtiva da COPABASE (Cooperativa de Agricultura Familiar Sustentável com Base em Economia Solidária). O produto, que é considerado uma das castanhas mais nutritivas do planeta, é vendido torrado ou na forma de outros produtos após processo de beneficiamento. Já a produção do umbu envolve famílias ligadas a COOPERCUC, que fazem a coleta do produto no Sertão do São Francisco, na Bahia, e que só em 2021 extraíram mais de 34 toneladas de umbu. O fruto é comercializado tanto in natura, quanto em outros formatos, como doces, geleias, compotas, sucos, polpas e cervejas.

Como essas espécies representam uma fonte de renda para as comunidades, o cuidado com a conservação das árvores e do ambiente onde elas estão inseridas já é uma prática comum dessas famílias. Tanto o baru quanto o umbu são típicos de biomas ameaçados pelo avanço da fronteira agrícola sobre as paisagens nativas — Cerrado e Caatinga, respectivamente. Logo, iniciativas como essas, pautadas no extrativismo sustentável, ao mesmo tempo que possibilitam a permanência e o fortalecimento dessas famílias no campo, vivendo de modo tradicional, conciliam desenvolvimento econômico com a conservação da biodiversidade, a manutenção das nascentes da água e a preservação da cultura local.

Lado a lado com pequenos produtores

A parceria com cooperativas locais e regionais faz parte de um projeto maior do Grupo Carrefour Brasil, financiado via Fundação Carrefour, que capacita e ajuda a desenvolver pequenos produtores e cooperativas de comunidades tradicionais. Conectado à Plataforma de Embarque de Pequenos Produtores da companhia, o projeto também oferece a oportunidade aos produtores regionais e comunidades tradicionais de comercializarem seus produtos nas unidades da rede. Com isso, portas de novos mercados são abertas para os produtos do bioma, o que estimula a conservação dos ecossistemas e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

Em suas lojas, o Carrefour busca incentivar a comercialização desses produtos regionais por meio dos espaços “Da Nossa Terra”. Idealizado pela companhia em 2015 para ser uma campanha realizada em alguns períodos do ano, o projeto tornou-se uma ação contínua que busca destacar os produtos regionais nos hiper e supermercados da rede. Hoje, é possível encontrar nas lojas diversas seções voltadas especificamente para esses produtos, que ganham destaque em meio aos outros itens oferecidos pela rede. Os pontos “Da Nossa Terra” contam também com materiais visuais que buscam valorizar a história desses pequenos produtos.

