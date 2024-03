Flórida é o destino perfeito para brasileiros que desejam ter uma franquia nos EUA

Franquias criadas para o mercado americano são ótimas opções de negócios

Por Giovanna Prisco

Com mais de 700 mil brasileiros, a Flórida não só se destaca como um paraíso para turistas, mas também como um polo para empreendedores e investidores que vivem em busca do sonho americano. No quarto trimestre de 2023, o PIB dos Estados Unidos cresceu 3,3% e se tornou ainda mais atraente para novos negócios.

Fernando Loureiro, CEO da Loureiro Investiments, é uma referência para quem tem por objetivo ter um negócio em solo estadunidense. O empresário abraçou o desafio de introduzir uma marca de Bubbletea no mercado brasileiro em 2017 e logo entendeu que o produto seria um grande sucesso na terra do tio Sam.

Em apenas dois anos e mais de 120 unidades vendidas e estabelecidas em diversas regiões do Brasil, Loureiro viu a grande oportunidade de criar a sua própria marca para o território americano. Assim nasceu a XBubbleTea, que tem inauguração prevista para agosto em Orlando, na Florida.

O diferencial da franquia é levar uma proposta saborosa, colorida e muito divertida, imprimindo ares brasileiros em um produto que nasceu no oriente. Na XBubbleTea o cliente pode fazer mais de 1000 combinações diferentes, atendendo todos os tipos de paladares.

“A marca atuará somente em território americano e terá investimento inicial de US$125 mil, com payback de 12 a 24 meses e faturamento médio mensal de US$30 mil a US$60 mil”, diz Loureiro. Para concluir, ele destaca que as marcas criadas por ele representam excelentes oportunidades para investidores que estão planejando viver e trabalhar nos EUA.

Atualmente, Loureiro segue à frente da expansão dessa marca e acaba de lançar a Polar Shake América, também no setor de Foodservice, com modelos de lojas e quiosques. A Polar Shake, inaugurada em 2023, tem como meta consolidar sua presença no mercado americano inaugurando 30 unidades até 2025 e, em seguida, expandir para a Europa. No mês de fevereiro, duas franquias próprias já foram inauguradas.

Sobre Fernando Loureiro

Formado em administração de empresas, Fernando Loureiro trabalha no mercado financeiro desde os seus 17 anos. Em 2012, ele fundou sua própria loja, chamada Octógono Brasil, que comercializava artigos esportivos para artes marciais. Em um ano, ele franqueou o negócio. Em 2013, fundou a Loureiro Consultoria, especializada em formatação, estruturação, estratégia, expansão e comercialização de empresas de diversos portes e dos mais variados segmentos. Hoje, o empresário já formatou mais de 30 marcas, possui duas franquias internacionais: Polar Shake e Bubble Mix Tea e acaba de lançar a XBubbleTea.

Sobre a Polar Shake

Franquia de milkshakes que leva para o mercado americano uma maneira divertida, diferente e deliciosa de aproveitar a iguaria. O cardápio é composto por mais de 30 sabores exclusivos da bebida no estilo gourmet. A Polar Shake foi criada em 2023 para levar uma experiência diferenciada para a terra natal do milkshake. Em 2024, a franquia planeja abrir 30 unidades em solo americano. O investimento inicial é de $125 mil (dólares), com um faturamento médio mensal estimado entre $40.000 e $60.000 e um prazo de retorno de 12 a 15 meses.

Sobre a XBubbleTea

Fundada por Fernando Loureiro, empreendedor experiente no mercado de Bubble Tea no Brasil, a XBubbleTea traz uma abordagem única para o segmento nos Estados Unidos. A proposta da marca é democratizar o acesso ao Bubble Tea, proporcionando uma experiência saborosa, colorida e divertida para um público mais amplo. Com mais de 1.000 combinações de sabores disponíveis, a XBubbleTea se destaca pela sua variedade e pela capacidade de atender a todos os paladares. A marca tem inauguração prevista para agosto em Orlando, na Florida. Além disso, a XBubbleTea oferece uma oportunidade de investimento sólida em um mercado em crescimento, com um investimento inicial total de $125.000 por unidade e um faturamento mensal estimado entre $30.000 e $60.000 por unidade.