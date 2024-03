Ex- coronel deixou o exército para investir em franquia de turismo

Após três anos como franqueados home based, casal inaugura agência física da TZ Viagens em Brasília

Por Clarissa Perillo e Leandro Leme

Casados desde 1997, Luiz Camara e Kelly Camara, pais de Laís, 22 anos e Laura, 16 anos, sempre tiveram o sonho de empreender em turismo, especialmente pelos 30 anos de Luiz no exército que possibilitou ao casal morar em todas as regiões do Brasil.

Após três anos como franqueados home based decidiram migrar o formato de negócio para agência física, localizada no Centro Empresarial Norte, em Brasília.

O casal está na rede desde dezembro de 2020, época em que Luiz deixou o exército para se dedicar integralmente ao negócio. A unidade, home based foi aberta na capital do país, e iniciou as operações em março de 2021, após o treinamento da rede.

“Fizemos uma vasta pesquisa para entender o segmento de franquias e conhecer a fundo as opções de negócios que tínhamos. A TZ Viagens nos passou grande confiança pela forma de negócio completamente adaptada às compras online. A novidade que a pandemia trouxe ao segmento do turismo a TZ já trabalhava há anos.”, fala, Luiz.

Ele comenta também que a receptividade e atenção despendida pela franqueadora aos franqueados chamou muito a atenção deles. “A característica de ser multimarcas, o que nos dá um diferencial em relação à concorrência e uma capacidade de oferecer melhores produtos e as melhores condições de pagamento, sem dúvida, nos deixa em um patamar diferente. Poder atender clientes em todo país, sem estar limitado à região de Brasília, também é incrível”, diz.

Com a abertura da agência física, o casal pretende dobrar o faturamento chegando a R$ 200 mil por mês. O setor de hotelaria e turismo cresceu 16,4% segundo dados divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) que passou por uma recuperação muito positiva no período pós pandêmico.

Esta alta tem ligação com o retorno dos eventos e lazer e o surgimento de novos formatos de operações franqueadas. A TZ Viagens, maior rede de franquias de agências de viagens multimarcas do Brasil, encerrou 2023 com um faturamento de R$ 171 milhões.

Paulo Manuel, CEO da empresa, sente com otimismo essa posição no ranking e deseja expandir o produto turístico de cruzeiros e o destino, Orlando. Para isso, Paulo sabe a importância do trabalho em conjunto: “é preciso focar no empoderamento de todos os franqueados, crescer juntos dói menos e gera segurança.”