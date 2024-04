Suco de Maçã Yakult conquista selo Proteste

Produto foi avaliado de forma espontânea pelos consultores da entidade, e foi aprovado para estampar o selo de qualidade e confiabilidade

Por Adenilde Bringel

Organização com mais de 60 anos na Europa, a Proteste atua há 22 anos no Brasil e representa mais de 1,5 milhão de associados globalmente. A entidade é especializada em avaliar produtos de vários segmentos com objetivo de comprovar, por meio de análise baseada em metodologia exclusiva, se o atributo prometido pelo fabricante está sendo, de fato, entregue ao consumidor. No início deste ano, a Proteste analisou 10 lotes de sucos de maçã comercializados no País, incluindo o Suco de Maçã Yakult, que ganhou o Selo de Qualidade



O Suco de Maçã Yakult recebeu 5 estrelas no quesito Consumo Seguro e uma pontuação geral de 82% – que envolveu itens como Rotulagem, Tabela nutricional, Nutrientes relevantes e Aditivos. Em breve, consumidores poderão conferir, nos pontos de venda, a informação detalhada dos especialistas da Proteste sobre o produto. Para isso, basta que capturem o QR Code que estará disponível nestes locais de comercialização.

O QR Code também estará disponível nos anúncios institucionais do produto, para que os consumidores conheçam mais detalhes da análise desenvolvida pela Proteste. “Este selo de Qualidade que acabamos de receber vem comprovar que o Suco de Maçã Yakult pode ser consumido por pessoas de todas as idades com a máxima segurança”, afirma o diretor executivo comercial da filial brasileira da Yakult, Hirofumi Tokunaga.

Longevidade

O Suco de Maçã Yakult foi lançado em 1984 e comemora 40 anos em 2024. A longevidade se justifica por ser um produto 100% suco, sem adição de açúcares, adoçantes ou conservantes, e ter apenas 80 calorias na embalagem longa vida de 200ml – o que agrada o consumidor que se preocupa em consumir menos calorias.

Extraído de maçãs cuidadosamente selecionadas provenientes principalmente da região de São Joaquim e processadas com tecnologia avançada na unidade fabril da Yakult em Lages, ambas em Santa Catarina – que preserva ao máximo a riqueza nutricional e o sabor natural da fruta –, o Suco de Maçã Yakult é elaborado com rigorosos critérios de qualidade no Complexo Fabril localizado em Lorena, no interior de São Paulo.

Consciente da sua responsabilidade como empresa voltada para cuidar da saúde das pessoas, a Yakult foi uma das pioneiras no cultivo de maçãs da variedade Fuji no Brasil, trazida do Japão em 1975 para a Fazenda Lagoinhas, em São Joaquim, Santa Catarina. Das muitas espécies de maçãs no mundo, as variedades mais cultivadas são Gala, Golden e Fuji, cujas árvores necessitam de baixa temperatura para obter uma abundante floração. No Brasil, as principais regiões produtoras ficam nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Sobre a Yakult – O Leite Fermentado Yakult completa 89 anos em 2024 e é o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult Honsha, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2022). Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

