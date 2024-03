Marca brasileira lança produto inédito para proteção de maquiagem e roupas

“A Velle se encaixa em toda a cadeia do nicho, do consumidor final aos maquiadores e lojistas”, conta CEO da marca

Da assessoria

Vestir-se sem borrar a maquiagem e sem sujar as peças de roupa é um desafio enfrentado por muitos entusiastas da beleza. Métodos inadequados de proteção já foram utilizados e até difundidos nas redes sociais, como colocar sacolas plásticas na cabeça, resultando em experiências desconfortáveis, nem sempre eficazes e até mesmo perigosas.

A máscara Velle, produzida pela empresa brasileira Asteralis, é uma solução inédita no mercado . Desenvolvida com design inovador, cuidadosamente projetada para atender as necessidades específicas dos consumidores de maquiagem, o produto representa um avanço significativo nos segmentos de moda e beleza.

“Ela possui um formato anatômico, desenvolvida estrategicamente para ter uma usabilidade intuitiva e eficiente, se tornando assim uma opção prática e indispensável para quem precisa proteger a maquiagem e as roupas no momento da troca”, conta Matheus Socher, CEO e fundador da Asteralis.

A Velle é feita de TNT hipoalergênico de gramatura baixíssima, visando respirabilidade e melhor visualização externa durante o uso. A máscara não apenas mantém a maquiagem e as roupas intactas, como também permite conforto e praticidade, especialmente durante momentos como prova ou trocas de roupas enquanto se está maquiada.

Segundo o CEO, a Velle se encaixa em tudo que envolve maquiagem. “Ela é fácil de colocar e tirar, leve, confortável, hipoalergênica, translúcida e respirável”. O produto hoje é comercializado no e-commerce e através da equipe comercial da própria empresa, se adaptando assim ao tamanho da demanda de cada cliente.

“Nas nossas pesquisas de mercado, percebemos que lojas de roupas, equipes de casting, salões de beleza e estúdios de produção audiovisual sofrem muito com esse problema. Já temos demanda da Velle por empresas desses nichos, com embalagens que podem até ser personalizadas com a marca do comprador, dependendo da quantidade”, conta Matheus.

A NV, marca fundada pela empreendedora e influenciadora digital Nati Vozza, inovou em 2024 ao introduzir a Velle nos provadores de suas lojas físicas. Essa iniciativa visa proporcionar às clientes uma experiência mais completa e conveniente durante o processo de prova, protegendo suas roupas e maquiagem.

Como essa solução pioneira para um problema comum, a Asteralis emergiu no mercado em novembro de 2023 e em 3 meses de atuação já contava com pedidos para todas as regiões do Brasil e somava mais de 10 mil unidades encomendadas. Mais informações sobre a Velle e sobre a Asteralis podem ser conferidas em www.asteralis.com.br.